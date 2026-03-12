'Tiempo de Opinión Avilés', en Deportes COPE Asturias: un nefasto arranque del 2026 deja al equipo a las puertas del descenso

La situación en el Real Avilés se ha vuelto crítica. El equipo atraviesa un profundo bajón de resultados, con siete partidos consecutivos sin ganar que lo han dejado a solo tres puntos del descenso. A pesar de un inicio de temporada prometedor, la dinámica actual ha encendido todas las alarmas en el club, tal y como se ha analizado en Deportes COPE Asturias.

Un 2026 para olvidar

Los números del equipo en este año son demoledores. En lo que va de 2026, el Avilés solo ha conseguido una victoria, lograda a finales de enero. El resto del balance se compone de derrotas y dos empates recientes, lo que ha llevado al periodista Noé Menéndez a admitir que está "bastante preocupado con el tema".

Estoy bastante preocupado con la situación, es límite" Noé Menéndez La Nueva España

El próximo partido es trascendental, ya que se enfrentan al Talavera, el equipo que marca la zona de descenso y que se encuentra solo tres puntos por detrás. "Si pierdes en Talavera puedes terminar en descenso esta semana", ha señalado el periodista Borja García, mientras que Menéndez ha advertido: "Si tropiezas este fin de semana, te puedes meter en un lío de los gordos".

Si tropiezas contra el Talavera, te puedes meter en un lío de los gordos" Noé Menéndez La Nueva España

El futuro de Dani Vidal, en el aire

La continuidad del entrenador, Dani Vidal, está seriamente comprometida. El técnico ya estuvo "en la cuerda floja" antes del partido contra el Castilla, y un nuevo tropiezo podría ser definitivo. "A estas alturas de temporada no puedes echar a ocho defensas", se ha comentado en el espacio radiofónico para justificar un posible cambio en el banquillo como revulsivo.

El agravante de la situación es que el objetivo del club a principio de temporada era el ascenso, no la permanencia. Este cambio de expectativas ha pillado al equipo "con el pie cambiado" y suele pasar factura a los entrenadores, lo que añade más presión sobre la figura de Vidal.

La afición, en 'calma tensa'

La afición vive en un estado de "calma tensa". Aunque no hay una hostilidad manifiesta, la preocupación es palpable. La gente confía en que el equipo tiene potencial para salir adelante y una victoria podría cambiar el guion, pero la expectación se mezcla con el nerviosismo ante lo que queda de competición.

Parte de esa esperanza se debe a que el equipo no parece un equipo roto ni con los brazos bajados. Contra rivales potentes como Tenerife y Castilla, el Avilés ha demostrado que puede competir y "mirarles a los ojos", pero las malas sensaciones reaparecen contra los rivales directos de "su liga", como ocurrió en la última derrota ante el Zamora.