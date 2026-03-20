Teatreros, melómanos, groupies... Ja no estem en falles!

Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana (postfallas) en Valencia | 20 MARZO 2026

Después de la tempestad llega la calma. Esta frase traída a las Fallas sería: después del fuego y la pólvora llega el silencio y la quietud.

Hemos sobrevivido a jornadas de caminatas interminables, aglomeraciones alrededor de las fallas y días sin dormir. Hoy viernes necesitamos un respiro y actividades que compensen el desgaste físico de estos días.

Este fin de semana llega a la Comunitat Valenciana la iniciativa Cap Butaca Buida una actividad que se organiza el sábado día 21 para llenar los teatros con una programación diversa en la que podemos encontrar teatro, danza y circo. Este proyecto solidario se lleva a cabo por el Día Mundial del Teatro que se celebra el día 27 de marzo.

El proyecto lo ha coordinado la Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID), que ha promovido la participación conjunta del sector. En Valencia van a participar casi una veintena de teatros: Teatro La Estrella (Sala Petxina y Cabanyal), Teatro Flumen, Espai Inestable, La Màquina, La Mutant, Teatro Olympia, Teatre Patraix, La Rambleta, Teatre Rialto, Sala Russafa, Teatre Talia, Teatre El Musical (TEM) y Sala Big Bang.

En todas estas salas hay programación teatral para que mañana sábado todos los espectadores encuentren su espectáculo.

La iniciativa incorpora además una vertiente solidaria ya que parte de la recaudación se va a destinar a The Freedom Theatre, un centro cultural del campo de refugiados de Jenin (Cisjordania) que trabaja con las artes escénicas como herramienta de desarrollo comunitario.

En el Teatro Olympia se estrena el musical Goya. La melodía de una leyenda con texto de Ignasi Vidal.

Goya. La melodía de una leyenda

Narra la vida apasionante de Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la Inquisición y la modernidad ilustrada. La trama, llena de emoción, giros dramáticos y comedia, acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio. Sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas.

Un gran texto teatral con la música como hilo conductor. 24 canciones originales interpretadas en directo y acompañadas por orquesta en vivo, creando una experiencia escénica única, vibrante y entretenida.

En el Teatro Talia se presenta el montaje Si alguna vez hubo un nosotros con los actores Félix Gómez y Noemí Ruiz.

Si alguna vez hubo un nosotros

Otra obra con texto de Ignasi Vidal que invita al espectador a mirar hacia dentro, a enfrentarse a los silencios, los miedos y las ruinas emocionales que deja el amor cuando no se cuida. Una propuesta íntima, delicada y brutalmente honesta.

A través de monólogos poéticos, los personajes Jaime y Marla reviven recuerdos, dudas y dolor en un escenario vacío que refleja la soledad emocional de la pareja. A lo largo de la obra, ambos luchan por comprender qué falló entre ellos y si alguna vez fueron realmente "un nosotros".

Esta semana l’Institut Valencià de Cultura presenta en el Teatro Rialto, Mapache, la historia de Iván un chaval de 16 años, incel, que odia a las mujeres. El movimiento incel (celibato involuntario) es una comunidad que combina frustración sexual, misoginia extrema y discursos de odio hacia las mujeres.

Mapache

También es la historia de Rubén, un profesor que intenta entender por qué ese odio, de dónde nace y, sobre todo, cómo pararlo y tratarlo. Mapache es una mirada, la mirada ingenua de alguien que necesita ayuda.

Y esto con los mínimos elementos: una persona, que interpreta el actor Sergio Caballero, en una clase con el público como alumnado, contando una verdad que puede dar luz a las verdades que cada día vemos en el exterior. Gabriel Ochoa es el autor del texto y el director del montaje.

En La Rambleta se puede ver de nuevo la obra El agua de Valencia de Lope de Vega este sábado.

La pieza es una comedia musical de capa y espada, en la que el autor, Guillem de Castro y Constança de Perellós se enfrentarán a sus miedos y sus pasiones descubriendo que la ficción, a veces, se convierte en realidad.

Teatro Círculo recibe el sábado y el domingo la obra La noche de Succo a partir de la biografía real de Roberto Succo y del personaje creado por Bernard Marie Koltès.

La pieza, a través de una dramaturgia visual y formal generada por el dispositivo lumínico, indaga sobre las motivaciones del personaje real y reflexiona sobre la sociedad del espectáculo. El montaje analiza la banalización que de la vida y la muerte hace la posmodernidad.

Espai Inestable acoge el ciclo Migrats dansa este fin de semana con un programa triple en el que se pueden ver tres piezas breves de la edición de estos encuentros en 2025.

Veremos Pila de descartes de Noelia Sánchez; Del dolor al oro de Marta Ferré y La pantorrilla y el peroné de Carla Montero e Isa Salas.

En Carme Teatre la compañía La Siamesa celebra sus 20 años con el montaje Mata baja reconocida con el Premio IVC a las Artes Escénicas 2024 a la Mejor Bailarina a Ángela Verdugo.

Ángela Verdugo

Esta compañía valenciana una de las voces más singulares y resistentes del tejido dancístico de la Comunitat Valenciana, conmemora dos décadas de trayectoria con un calendario de actividades que combina un laboratorio de creación, una intervención escénica, la publicación de un libro objeto y dos funciones de su último espectáculo.

La Màquina Teatro presenta Cuerdas y voces un espectáculo donde se fusionan la música y la poesía con dos artistas de amplia trayectoria en música y poesía: Jan Beni y Jorge Cartier que presentan un innovador espectáculo basado en la fusión de ambas formas de expresión.

El formato destaca por su originalidad: la interpretación en directo, la conexión dinámica que se establece con el público, y esa particular magia que surge cuando la palabra hablada encuentra su espejo en la música cantada.

El Teatre Patraix continúa con En clave de comedia, un ciclo que reivindica el humor como una de las herramientas más poderosas del teatro.

Lejos de entender la comedia como un género ligero o evasivo, la sala del barrio de Patraix apuesta por un humor que piensa, que observa la realidad y que conecta con el público desde el placer compartido de la risa.

Este viernes levanta el telón la comedia Menospausia un montaje que cuenta la historia de Amparo y Arantxa que son las damas de honor de su amiga Carmen que se casa en segundas nupcias.

Están a punto de entrar al altar, están nerviosas, no saben cómo ha quedado todo, son las wedding planner, organizan a los invitados, tiran el arroz, reparten los detalles, colocan el photocall, preparan el baile nupcial e incluso editan la video sorpresa.

Otra propuesta que os recomendamos es el espectáculo que se presenta en el Teatre El Musical – TEM este sábado: la Ópera de los Tres Centavos protagonizada por Coque Malla.

Ópera de los Tres Centavos

El espectáculo es una sátira musical de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill, ambientada en el Londres victoriano. La obra critica la hipocresía de la sociedad burguesa, utilizando la historia de Macheath, un criminal, y su matrimonio con Polly Peachum, hija del jefe de los mendigos, como vehículo. El padre de Polly intenta destruir a Macheath, pero este se salva gracias a la intervención de la reina, en un final que destaca la influencia del poder y el dinero en la justicia.

En Artea Espai de nuevo podemos ver a las WOT (acrónimo de Woman on Tap) con el espectáculo musical Woman on black.

El trío vocal se da cuenta de que la gente no recuerda a cantantes como Aretha Franklin, Tina Turner y Whitney Houston, entre otras. Muchas vocalistas negras y con ellas sus grandes obras maestras han desaparecido de la historia. Las WOT serán las encargadas de llevar a cabo la misión de recuperar esas canciones a través de una aventura temporal que las llevará a viajar adelante en el tiempo.

Entrando ya de lleno en el terreno musical hay varios conciertos programados en Valencia este fin de semana.

El Palau de la Música presenta este sábado por la mañana otra de las actuaciones de su Ciclo de Órgano con el concierto de Iveta Apkalna.

La organista letona considerada una de las mejores instrumentistas del mundo viene a Valencia para actuar en la Sala Iturbi. Ha colaborado con la Filarmónica de Berlín, Sinfónica de la Radio Bávara, la Royal Concertgebouw, Filarmónica de Estocolmo o la Orquesta de Cleveland. Interpretará un programa que combina el minimalismo de Philip Glass y obras maestras de Johann Sebastian Bach, que no dejará indiferente a nadie. Las localidades son gratuitas.

El domingo otro de los ciclos de la sala municipal Cambra al Palau presenta a la formación Il Pomo d’Oro.

La Sala Rodrigo recibe a una de las formaciones punteras en el historicismo, que se caracteriza por una interpretación auténtica de las óperas y obras instrumentales de los periodos barroco y clásico. Llegan al auditorio valenciano de la mano del reconocido director y clavecinista Francesco Corti para interpretar obras maestras barrocas de Johann Sebastian Bach, y del incipiente clasicismo de su hijo Carl Philip Emmanuel, así como del compositor checo Jiři Antonin Benda.

También el domingo a mediodía se celebra una nueva edición de los conciertos Matins a Les Arts.

La Sala Principal será escenario del concierto de la formación de cámara de la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Este ciclo comprende una programación variada a precio simbólico de 5 €, los domingos a mediodía que cuenta como intérpretes con los conjuntos artísticos de Les Arts. El programa traerá al auditorio piezas de Charles Gounod y Franz Schubert.

Por la tarde, la misma sala del palacio de la ópera valenciano, recibe la versión concierto de la ópera Orlando.

Marc Minkowski

La composición de Georg Friedrich Händel, una ópera en tres actos, llega de la mano de Marc Minkowski que esta temporada amplía su colaboración con Les Arts gracias a su orquesta de instrumentos originales Les Musiciens du Louvre.

El concierto estará interpretado por voces sobresalientes y de calidad como la de la joven mezzo francesa Aude Extrémo, cuyo opulento timbre oscuro resulta idóneo para el temperamento trágico y apasionado del protagonista.

La compasiva aunque firme Angelica que rechaza el amor de Orlando está encomendada a la soprano Ana Maria Labin, apreciada intérprete barroca y mozartiana, habitual colaboradora de Minkowski. Su amado Medoro corre a cargo del contratenor ucraniano Yuriy Mynenko, experto en óperas de Händel, que ha abordado en el Festival de Salzburgo o en el Concertgebouw.

En cuanto a conciertos de música popular destacamos el de Dani Fernández que actúa en el Roig Arena este viernes.

Dani Fernández

El concierto forma parte de La insurreción tour una gira que le traerá a Valencia de nuevo el 18 de abril, al mismo escenario.

Tras consolidarse como uno de los grandes nombres del pop rock español y firmar un 2025 inolvidable, el cantante emprende una nueva gira que marcará una nueva etapa en su carrera. No sólo son una serie de conciertos, es una declaración de intenciones, un punto de inflexión. Nace de una idea poderosa: la sociedad actual vive atrapada en un zoológico digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana.

Sin embargo, incluso en este entorno hipercontrolado aparece una grieta, una luz que invita a reaccionar. La insurrección que propone Dani no es violenta, sino consciente. Un movimiento que anima a salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante.

La Sala Russafa presenta el concierto de Marwán con el espectáculo titulado Más allá de las canciones.

Marwán

En febrero y marzo el cantautor se embarca en una gira muy especial y puntual, pensada como una experiencia de cercanía y conexión real con su público. Serán conciertos de aforo muy reducido en los que el artista irá más allá del formato habitual: cantará, recitará y conversará con el público, compartiendo historias, curiosidades y dinámicas que transforman cada cita en un encuentro irrepetible.

Cada ciudad contará con momentos y acciones creadas expresamente para su contexto y su gente, haciendo que ningún concierto sea igual a otro. Un formato íntimo, a solas, cara a cara con el público y con un set exclusivo.

La Sala Moon presenta este sábado el concierto de Quique González compositor, cantante y músico que ha ido encadenando éxitos allá por donde ha ido.

Quique González

Armado con su pluma y escudado en su guitarra, en 2023 cumplió 25 años cantándole a la vida, con todo lo que se experimenta en ella, y lo celebró con una extensa gira de salas que se prolongó hasta 2024, así como con la publicación de una edición limitada en vinilo de su discografía completa.

Eva Marqués