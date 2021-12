El pasaporte covid entrará en vigor en la Comunitat Valenciana la noche del viernes

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha indicado hoy que el pasaporte covid entrará en vigor la noche del próximo viernes y ha indicado que ya ha tenido un efecto positivo porque "ha ayudado a que muchas personas se vacunen" solo con su anuncio.



Puig ha hecho estas declaraciones hoy en Castelló donde ha participado en el III Ecoforum sobre economía circular y lucha contra el cambio climático, organizado por el periódico Mediterráneo.



El president ha indicado que actualmente la situación de la pandemia es "de control pero preocupante", porque están aumentando los contagios, "ha aparecido una nueva variante", la ómicron, y porque es "una pandemia global que requiere una respuesta global" por lo que ha reivindicado que las vacunas "lleguen a todos los países del mundo".



"Es necesario combatir el negacionismo e intentar que todas las personas acaben vacunándose", ha afirmado, para añadir a continuación que, en el caso de la Comunitat Valenciana, "el activo más importante que tenemos es continuar con la vacunación", ahora con segundas dosis de Jansen y con terceras en las otras para mayores de 60 años.



La voluntad del Gobierno valenciano es que a través del certificado covid "se genere mayor confianza pero en positivo, no para quitarnos la mascarilla o intentar generar más inseguridad", ha asegurado Puig, quien ha agregado que "el certificado lo único que puede garantizar es que todas las personas que se encuentren en un determinado espacio estén vacunadas, pero sabemos que, aunque los contagios se producen menos en vacunados, también se producen".



En cuanto a su puesta en marcha, el president ha señalado que será a partir de la noche del próximo viernes y ha mostrado su deseo de que "sea una llamada de atención de la presencia del virus entre nosotros y esperemos que se cree un espacio de corresponsabilidad entre los dirigentes locales y sobre todo con la ciudadanía".



Ha añadido que el anuncio "ya ha ayudado a que muchas personas se hayan vacunado", con lo que se ha llegado ya al 93 % de vacunados en la Comunitat Valenciana.

No generalizar restricciones pero no es una situacion de normalidad

Preguntado por posibles medidas y restricciones de cara a la Navidad, el jefe del Consell ha indicado que "nosotros no queremos generalizar nuevas restricciones, pero hemos de ser conscientes de que no estamos en una situación de normalidad y por tanto hay que mantener las precauciones máximas pues los contagios se producen cuando hay más contactos".



En cuanto a la variante ómicron, Puig ha dicho que todavía no se conoce ningún caso en la Comunitat, pero ha indicado que "somos una comunidad abierta y somos conscientes que llegará en algún momento".