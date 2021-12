Noviembre triplica los contagios covid y duplica los ingresos en la Comunitat

La Comunitat Valenciana ha cerrado el mes de noviembre con el triple de contagios de coronavirus que en octubre y el doble de hospitalizaciones, mientras que las muertes han superado las del mes anterior pero son el indicador que menos ha crecido.



CONTAGIOS: DE 162 A 584 AL DÍA



Durante el penúltimo mes del año se han contagiado de coronavirus en la Comunitat Valenciana 17.534 personas (8.890 en Valencia, 5.333 en Alicante y 3.311 en Castellón), lo que supone un 250 % más que en octubre y una media de 584 casos al día, frente a los 162 de octubre.



En noviembre se han contagiado de covid-19 más personas que la suma de septiembre y octubre, mientras que a finales de mes se han vuelto a notificar registros que no se veían desde agosto, como los casi tres millares de casos de este lunes, y solo en la penúltima semana ha habido más positivos que en todo octubre.



El recuento semanal de contagios ha ido aumentado cada semana (en la primera de noviembre hubo 1.674 casos y la pasada fueron 5.744), mientras que el porcentaje de casos activos ha pasado del 0,52 % del primer día del mes al 2,03 % del último, un punto y medio más y un porcentaje similar al de finales de agosto.



Los brotes con diez o más contagiados también han subido de forma exponencial, pues si en octubre hubo 8 brotes con 100 afectados, este mes han sido 40 focos en los que han dado positivo 567 personas, con lo que se han multiplicado por 5.



La tasa positividad (porcentaje de pruebas que dan positivo en covid) ha aumentado en un mes del 4,42 % al 11,07 % y está tres puntos por encima de la media de España.



FALLECIDOS: 21 MÁS QUE OCTUBRE



Aunque gracias a la vacunación la mortalidad ha subido en mucha menor medida que los contagios, en noviembre ha habido más defunciones por covid que el mes anterior, pues se han notificado 78 (38 en la provincia de Alicante, 23 en la de Valencia -que ha rebasado este mes la barrera de los 4.000 muertos en la pandemia- y 17 en Castellón).



Son 21 fallecidos más que en octubre y suponen un aumento del 37 %, si bien es el cuarto mejor dato mensual en lo que va de año.



El peor dato de defunciones se notificó el día 23, con un total de 15 (la cifra más alta desde principios de septiembre), y solo ha habido un día (el 19) en el que la Conselleria de Sanidad no ha informado de ninguna muerte por covid.



HOSPITALIZACIONES: DE 197 A 435



Si octubre finalizó con 197 personas ingresadas por covid en los hospitales de la Comunitat, noviembre acaba con más del doble, 435, aunque ha llegado a haber 453. Son cifras similares a las de finales del pasado agosto.



El incremento de las hospitalizaciones se ha producido sobre todo en los últimos días del mes, y ha sido menor en el caso de las unidades de cuidados intensivos, donde se ha pasado de 40 a 75 pacientes, un aumento del 87,5 % y un dato similar al de la penúltima semana de julio.



El porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes covid ha pasado en planta del 1,91 % al 4,23 %, y en cuidados intensivos del 5,80 al 10,37 %. En ambos casos está por encima de la media de España.



INCIDENCIA ACUMULADA: SUBE 164 PUNTOS



La incidencia acumulada de coronavirus a catorce días ha crecido 164 puntos en noviembre, pues si octubre finalizó con una media de 55,48 casos por cien mil habitantes, noviembre ha acabado con 220,06, por encima de la media nacional.



Estos datos implican que la Comunitat ha permanecido todo el mes en riesgo medio de contagio (gracias al cambio efectuado este mes en el semáforo covid), aunque el tramo de edad más afectado, el de los menores de 11 años -que no están vacunados-, ha acabado el mes en riesgo alto, con una incidencia de 369, tras subir 300 puntos.



VACUNACIÓN CONTRA LA COVID



El proceso de vacunación ha experimentado un impulso en noviembre, mes en el que se han establecido punto móviles para inocular a los rezagados y en el que se han pinchado terceras dosis de refuerzo a las personas mayores y segundas dosis a quienes recibieron la monodosis de Janssen.



De esta forma, durante este mes ha habido 153.385 personas que han recibido una dosis de la vacuna y 130.644 que han completado la pauta de vacunación, cuando en octubre fueron 18.386 y 34.925, respectivamente.