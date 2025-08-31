COPE
Podcasts
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

Paella en barra de pan: el nuevo icono gastronómico de Valencia

Un producto de sabor meditetárreno, pero cuyo origen viene de manos de panaderos franceses 

Algunas barras del pan con sabor a paella.
00:00
Descargar

Así te lo hemos contado en Herrera en COPE Valencia

Redacción COPE Valencia

Valencia - Publicado el

2 min lectura

La idea fue sencilla y audaz: traer la técnica panadera francesa y mezclarla con un icono valenciano. Así nació el pan de paella, una baguette con el tono amarillo característico y un acabado especiado que ya despierta la curiosidad de clientes y profesionales. El concepto no tardó en hacerse notar: turistas, vecinos y hasta restauradores se acercaron a la panadería para conocer el producto.

“Hemos traído la manera de hacer pan y la hemos mezclado con algo de la cultura española”, resume Maxime, componente del equipo de panaderia cuyo origen es francés y se encuentra afincado en Valencia.

Según explica, el producto busca parecerse a la paella en su apariencia: color amarillo, semillas que evocan las especias y un horneado previo de esas semillas “para que salga más el sabor”. La base es la de cualquier buen pan: harina, agua, sal y levadura, trabajadas con masa madre siguiendo una técnica francesa. El resultado es un pan vistoso, con una corteza crujiente y un sabor sutil que recuerda a la esencia de la paella valenciana.

Clientes llevándose su pan de paella.

Clientes llevándose su pan de paella.

La panadería abrió a mediados de junio y el arranque ha sido en plena temporada estival, con obras y sin terraza aún, pero las cifras crecen día a día. La propuesta no solo atrae al público a pie de calle: restaurantes y hoteles ya acuden para comprar pan y bollería, e incluso encargan pastelería para eventos. En apenas dos meses, la empresa ha generado una comunidad de clientes curiosos que vuelven y recomiendan. “Concretamente, a la gente le gusta. Les llama la atención probar algo francés mezclado con su propia cultura”, afirma Maxime. 

Louis, panadero que elabora el pan con sabor a paella.

Louis, panadero que elabora el pan con sabor a paella.

DE FRANCIA A VALENCIA: UNA APUESTA CON BASE FORMATIVA

El dueño, francés y de origen marroquí, viajó a Valencia hace años y detectó poca oferta de pastelería y panadería francesa. Con la experiencia de su centro de formación en Francia ,donde prepara profesionales del sector, decidió abrir aquí un proyecto con vocación de escuela y negocio. No se trata de un emprendedor improvisado, sino de alguien con bagaje en formar equipos y en crear estándares de calidad.

El equipo es internacional: además de Maxime, trabajan panaderos y pasteleros franceses que han llegado para la apertura, profesionales de Argentina, Perú y Marruecos, y personal español, algunos con experiencia en Francia. Este mosaico cultural se traduce en una oferta diversa: desde panes de masa madre al estilo francés hasta dulces con guiños mediterráneos y propuestas saladas con raíces magrebíes.

Otros de los productos que puedes encontrar en Paneo.

Otros de los productos que puedes encontrar en Paneo.

UN SÍMBOLO DE FUSIÓN CULTURAL

El pan de paella no es solo un producto llamativo: es una declaración de intenciones. Une dos tradiciones culinarias poderosas, la francesa y la valenciana, en una misma hogaza. “Queríamos traer una cultura española en un producto francés”, explica Maxime. Y lo han conseguido: un pan que simboliza el intercambio cultural y que, al mismo tiempo, busca conquistar un espacio en la mesa de los españoles.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS VALENCIA

COPE MÁS VALENCIA

En Directo COPE VALENCIA

COPE VALENCIA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking