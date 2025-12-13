COPE
POST SPORTING - GRANADA

Borja Jiménez, 'enamorado' del Sporting: "Ojalá pueda estar diez años aquí y marcar una época junto al club"

El entrenador rojiblanco, feliz tras la victoria ante el Granada, elogió a César Gelabert, el héroe del triunfo: No tengo dudas de que podría ser titular en Primera División". 

Borja y Pacheta
Borja Jiménez en sala de prensa

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura20:05 min escucha

