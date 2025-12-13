POST SPORTING - GRANADA
Borja Jiménez, 'enamorado' del Sporting: "Ojalá pueda estar diez años aquí y marcar una época junto al club"
El entrenador rojiblanco, feliz tras la victoria ante el Granada, elogió a César Gelabert, el héroe del triunfo: No tengo dudas de que podría ser titular en Primera División".
Pablo Acebo
Asturias - Publicado el

