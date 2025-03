Herrero (Vox) avisa a Catalá de que "la aritmética es la que es", y la alcaldesa asegura la gobernabilidad

Cada vez siguen bajando más revueltas las aguas en el Ayuntamiento de Valencia…

La semana pasada, Juanma Badenas, portavoz de VOX, segundo teniente de alcalde, quedaba suspendido de militancia por supuestas irregularidades en los contratos de Valencia Activa y por lo que se destapó en unas grabaciones a escondidas.

No se marcha, se pasa al grupo de los no adscritos. La consecuencia más inmediata, que el equipo de gobierno formado por PP-VOX ya no está en mayoría. Se quedan con 16 concejales, empatados con el bloque Compromís-PSPV, y con el escaño Juanma Badenas colgando, con su voto oscilando de un lado a otro.

A eso se suma una nueva salida: Cecilia Herrero, también concejal de VOX, y pareja de Juanma Badenas. Los motivos que argumenta: "falta de apoyo, menosprecios y burlas" desde el partido en el proceso penal por delitos de odio seguido contra ella, acoso laboral y personal de asesores, gritos y malas formas de "un cargo relevante" de la dirección nacional de Vox… entre otros.

Y también se pasa al grupo de los no adscritos. Y ahora sí que está en minoría el equipo de gobierno… Y aviso a navegantes… o en este caso, a la alcaldesa de Valencia: "La aritmética es la que es", ha dicho Herrero, quien añade que "votará en los plenos en función de sus principios"

Y esa aritmética ya la han tenido en cuenta en los grupos de la oposición: Compromís explica que no es que las propuestas del equipo de gobierno no vayan a salir adelante, es que las mociones de la oposición sí que van a ver la luz… por ejemplo, la de topar los precios de alquiler en Valencia.

Y el PSPV, pide a Catalá, que si está segura de la gobernabilidad, que plantee una cuestión de confianza.

Mientras, la alcaldesa, y esta mañana en Herrera en COPE, asegura que esa gobernabilidad está garantizada.