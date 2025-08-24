Las dos obras de arte firmadas por Di María y Canales: "Toda mi vida soñé con esto"

Ángel Di María firmó este sábado un golazo de falta directa que sirvió a Rosario Central para ganar el derbi de la ciudad por 1-0 a Newell's Old Boys en la sexta jornada del Torneo Clausura argentino. El partido se decantó en el minuto 82, cuando el exjugador del Real Madrid y del Benfica se encargó de la ejecución de un tiro franco que convirtió en gol llevando al delirio a los más de 40.000 hinchas que abarrotaban el estadio.

La pelota estaba situada a unos 35 metros de la portería de Newell's en la zona central del campo. El fideo tomó carrerilla y le pegó con la zurda. El balón voló y se clavó en la escuadra derecha, tras dibujar una parábola perfecta, mientras un Di María enloquecido se quitaba la camiseta y acudía a celebrar con su afición.

En su primera temporada de regreso al fútbol argentino, cumplía con la promesa de ganar un clásico de Rosario y anotar un gol para allanar el triunfo de su equipo. “Toda mi vida soñé con esto”, confesó Di María ante los medios tras el partido.

canales lidera a monterrey

Un penalti ejecutado por el central Sergio Ramos y un gol olímpico del centrocampista Sergio Canales sellaron este sábado la paliza por 3-0 sobre Necaxa que ha elevado al Monterrey al liderato del torneo Apertura mexicano. Ocampos firmó el otro tanto tras una asistencia del cántabro.

Un Canales que dejó una obra de arte para los aficionados con un golazo olímpico en el minuto 22. El español sacó un córner desde la parte derecha que llevó a las mallas con un sutil golpeo con la zurda. El portero se esperaba el centro, no puso a nadie en el primer palo y el cántabro lo aprovechó para firmar un tanto que se ha vuelto viral.