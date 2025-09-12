Guía ciudadana ante catástrofes naturales: cómo prevenir, responder y actuar
La Conselleria Para La Recuperación Económica Y Social De La Comunitat Valenciana ha lanzado una guía con consejos y recomendaciones de cara a posibles catástrofes naturales
Valencia - Publicado el - Actualizado
3 min lectura
Las catástrofes naturales, inundaciones, terremotos, tsunamis, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos o riesgos volcánicos, son fenómenos extremos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden transformarse en tragedias con graves consecuencias humanas, materiales y medioambientales.
La Guía ciudadana de anticipación y emergencias de la Comunitat Valenciana creada por el gobierno valenciano ofrece recomendaciones claras y prácticas para saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.
¿Qué es una catástrofe natural?
Un riesgo natural es un fenómeno que puede afectar a personas, animales, infraestructuras o al medio ambiente. Este riesgo se convierte en catástrofe natural cuando produce daños graves y pérdidas significativas, sobre todo en ausencia de medidas de prevención.
Ejemplos de riesgos naturales son los terremotos, maremotos, inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos extremos y erupciones volcánicas. La importancia de la prevención
La mejor defensa frente a las catástrofes es la prevención, que se basa en tres ejes principales: Infórmate con regularidad
- Consulta las predicciones meteorológicas y avisos oficiales en las plataformas de AEMET, Protección Civil o el 112.
- Activa las notificaciones de emergencia en tu móvil y sigue redes sociales de organismos oficiales.
- Identifica si tu zona está catalogada como área de riesgo y familiarízate con los planes de emergencia locales.
SABER QUÉ HACER ANTE EMERGENCIAS: FORMACIÓN
- Participa en simulacros y talleres de autoprotección como los que ofrecen Ayuntamientos o Consellerías pueden ser de gran ayuda.
- Conoce los sistemas de alerta y protocolos de tu municipio o edificio.
- Revisa tu póliza de seguros para comprobar coberturas. Prepara tu hogar y tu kit de emergencia
CÓMO PREPARAR TU CASA PARA POSIBLES EMERGENCIAS
TE PUEDE INTERESAR
- Refuerza puertas y ventanas, organiza balcones y jardines, y desconecta aparatos eléctricos en caso de riesgo.
- El kit de emergencia básico debe incluir: agua, alimentos no perecederos, medicación, linterna, radio a pilas, documentos de identidad, dinero en efectivo, silbato, botiquín, baterías externas y un mapa físico. Cómo responder ante una emergencia Sigue fuentes oficiales
- En una crisis circula mucha desinformación. Evita difundir rumores y confía solo en los canales verificados: AEMET, Protección Civil, cuerpos de seguridad y servicios de emergencias y en medios de comunicación fiables.
- Elige lugares accesibles, con rutas de evacuación claras, agua, luz, primeros auxilios y comunicación. Mantén la calma, avisa a familiares de tu ubicación y sigue las indicaciones de las autoridades. Actúa con calma y adáptate al riesgo
Cada riesgo requiere medidas específicas:
- Inundaciones: evita sótanos y túneles, aléjate de ríos y zonas bajas, cierra suministros y no uses agua contaminada.
- Inundaciones: evita sótanos y túneles, aléjate de ríos y zonas bajas, cierra suministros y no uses agua contaminada.
- Incendios forestales: no busques refugio en zonas arboladas, huye en dirección contraria al humo, cúbrete la nariz y boca, y si tu ropa se prende, rueda por el suelo.
- Fenómenos adversos: mantente en casa durante olas de calor o frío, hidrátate, abrígate en capas y protege a colectivos vulnerables.
- Terremotos: aplica la técnica “Agáchate, Cúbrete y Sujétate”, no uses ascensores, aléjate de fachadas y postes, y espera réplicas.
- Maremotos/tsunamis: evacúa de inmediato a zonas altas si hay un terremoto fuerte o el mar se retira bruscamente.
- Erupciones volcánicas: evita zonas bajas, usa mascarilla y gafas cerradas, no uses el coche salvo necesidad y limpia cenizas solo cuando lo indiquen las autoridades. Ayuda sin ponerte en riesgo
La guía recuerda la regla PAS (Protégete, Alerta, Socorre). Solo ayuda si es seguro, priorizando a niños, mayores, personas con discapacidad o dependientes.
Recuperación tras la emergencia
La fase de recuperación es clave para restablecer la normalidad y minimizar el impacto social y emocional.
- Evita zonas afectadas: no entres en edificios dañados ni uses agua o electricidad hasta que sean declaradas seguras.
- Sigue las indicaciones oficiales: no difundas rumores y consulta siempre a las autoridades competentes.
- Contribuye a la recuperación: informa de daños, participa en tareas de ayuda solo si es seguro y respeta el trabajo de los equipos de emergencia.
- Cuida tu salud mental: es normal sentir ansiedad o miedo; busca apoyo psicológico si lo necesitas y presta especial atención a los colectivos vulnerables. Fuentes oficiales de información