La edición genética busca un "superarroz" valenciano resistente a los ataques de hongos como la Pyricularia y las posibles restricciones de agua

Concha Domingo: "El cambio climático parece estar acelerando la aparición de la enfermedad en el campo"

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha iniciado un proyecto para desarrollar nuevas variedades de arroz más resistentes a las consecuencias del cambio climático. Liderado por Concha Domingo, jefa de la Unidad del Arroz del organismo, el estudio se enfoca en paliar los efectos de la crisis climática en la agricultura y, en concreto, en este cultivo tan emblemático para la Comunidad Valenciana.

Los nuevos desafíos del cultivo

El principal objetivo es combatir dos amenazas crecientes: la mayor incidencia de ataques de hongos como la Pyricularia y las posibles restricciones de agua. Según Domingo, "el cambio climático parece estar acelerando la aparición de la enfermedad en el campo". Además, el proyecto persigue un modelo de cultivo más sostenible, intentando "evitar el uso de fungicidas", ya que están apareciendo resistencias y se busca reducir el impacto ambiental.

Edición genética para acelerar el proceso

Para lograrlo, el equipo de investigadores utilizará técnicas de edición genómica, conocidas popularmente como CRISPR. Esta tecnología permite realizar mutaciones controladas en el ADN de las plantas. Gracias al conocimiento acumulado sobre qué genes están implicados en la resistencia a enfermedades o a la sequía, los científicos pueden modificarlos para crear una planta más fuerte y tolerante a estos factores de estrés.

IVIA Concha Domingo, jefa de la Unidad del arroz del IVIA, junto a representantes de la Cooperativa COPSEMAR

Esta innovadora técnica acelera enormemente la obtención de nuevas variedades. Mientras que los métodos convencionales pueden tardar entre 12 y 13 años, con la edición genómica se espera tener una variedad lista en aproximadamente cuatro o cinco años. "En aproximadamente 4 o 5 años, podemos tener una variedad ya en el campo", confirma la investigadora, situando los primeros resultados en el horizonte de 2030.

En aproximadamente 4 o 5 años, podemos tener una variedad ya en el campo" Concha Domingo Jefa de la Unidad del Arroz del IVIA

Mejorando las variedades locales

El proyecto no parte de cero, sino que trabajará sobre variedades tradicionales valencianas ya consolidadas y aclimatadas. En concreto, se mejorarán arroces como el J. Sendra, la popular variedad Bomba y la Albufera, que se ha ido imponiendo en los últimos años. El objetivo, según explica Domingo, es "conferirle, o sea, añadirle un carácter más, que es la de resistencia a los hongos o la tolerancia a sequía".

Cuando la nueva variedad esté lista, recibirá un nombre propio, una decisión que en la Unidad del Arroz del IVIA se toma de forma democrática. Cada miembro del equipo propone un nombre y se realiza una votación, buscando siempre que esté relacionado con Valencia y el cultivo del arroz. Sin embargo, Domingo reconoce que bautizar una variedad "es una cosa muy difícil", ya que debe ser un nombre atractivo y que guste al público.