Alcaldes valencianos lamentan que se anulen los cercanías en horario de mascletà y Catalá reta a Puente: "Que pare en Albal y venga a Valencia"

La decisión de Renfe de modificar el recorrido de los trenes de Cercanías durante las Fallas ha generado una fuerte polémica. Para evitar las aglomeraciones en la Estación del Norte, que el año pasado estuvieron a punto de causar una tragedia, los convoyes no llegarán al centro de Valencia entre las 13:00 y las 15:00 horas. Las líneas C1 y C2 desde Gandía y Xàtiva finalizarán en Albal; la de Utiel y Buñol, en València Sant Isidre; y la de Castellón, en Cabanyal-Font de Sant Lluís.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha criticado duramente la medida. Aunque el Ayuntamiento solicitó una solución para reducir el riesgo en la estación, Catalá considera desproporcionado dejar a los viajeros a 15 kilómetros de la ciudad sin un plan alternativo. "Entre lo que yo pedía, que es que no salieran pasajeros a la calle Xàtiva, y lo que ha hecho el señor ministro, que es dejar a pasajeros en Albal, digo yo que hay un término medio", ha afirmado.

Una cosa es que no lleguen a la calle Xàtiva los pasajeros y otra cosa es llevárselos a Albal sin darle solución para entrar a Valencia" María José Catalá Alcaldesa de Valencia

El malestar por la medida de Renfe

Los alcaldes de los municipios afectados han mostrado su indignación, sobre todo por cómo afecta a los trabajadores. Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, ha señalado que muchos empleados "no van a poder cumplir los tiempos" para llegar a sus puestos de trabajo en la zona comercial. La medida no solo impacta en el ocio de las Fallas, sino en el día a día de miles de personas.

En la misma línea, el alcalde de Sedaví, José Cabanes, ha recordado que el tren es un servicio esencial para muchos ciudadanos que necesitan desplazarse por motivos laborales o para acudir a citas médicas. Cabanes ha criticado la total falta de comunicación: "Nadie nos ha consultado nada, ni nos ha informado de nada. De repente nos vemos con la noticia de que se cancelan los trenes y ya está".

No solo el tren se coge para ir a ver la Mascleta, hay muchísima gente que lo utiliza para ir a su puesto de trabajo" José Cabanes Alcalde de Sedaví

La Generalitat busca un plan B

Ante la situación generada, la Generalitat Valenciana ya trabaja en un plan alternativo. El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha confirmado que está en contacto con la Conselleria de Transportes para habilitar una solución, aunque ha subrayado que "no parece lógico que no sea Renfe la que ofrezca una alternativa propia, dado que ellos mismos han generado el problema".

Desde la Conselleria, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que, aunque no estaba previsto, actuarán para paliar los problemas. "Si tenemos que salir otra vez a suplir los efectos de Renfe, lo haremos", ha declarado. La principal opción que se baraja es reforzar el servicio de Metrobús para trasladar a los viajeros desde Albal hasta una estación de metro cercana, como Torrent Avinguda, para que desde allí puedan llegar al centro de Valencia.