El secreto de Carlos Espí: el goleador del Levante UD que combina élite, estudios y una humildad fuera de lo común

El delantero del Levante UD Carlos Espí se ha convertido en un ejemplo de que el trabajo, el tesón y la confianza son la fórmula para alcanzar la élite en el fútbol. Su representante, Pep Serer, destaca en Deportes COPE Valencia que la clave del éxito del joven futbolista es su actitud incansable y su capacidad para mantenerse enfocado, una mentalidad que considera un modelo para los más jóvenes.

Un ejemplo de trabajo y perseverancia

Serer revela que el delantero trabaja mañana y tarde, pero su compromiso no termina en el campo de entrenamiento. Espí compagina su carrera deportiva con sus estudios universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. "A las 3 de la tarde he llegado a comer, ahora te vas a clase... el chaval se va y hace el esfuerzo", explica su agente, quien insiste en la importancia de la formación. Para Serer, la base de todo es la disciplina: "Si no tienes trabajo y humildad, raro es que puedas llegar a un sitio".

Si no tienes trabajo y humildad, raro es que puedas llegar a un sitio" Pep Serer Agente de Carlos Espí

Este esfuerzo se refleja en su rendimiento, con un impresionante ranking de goles por minuto que lo sitúa solo por detrás de delanteros como Lewandowski y Mbappé. Su propio entrenador, Luis Castro, ha afirmado no ver techo en Carlos Espí, un halago que, según Serer, "te invita a seguir y a pelear".

INSTAGRAM DE CARLOS ESPÍ Pep Serer, junto a Espí y al presidente del Levante UD, Pablo Sánchez

La educación y el carácter, sus otros pilares

Su camino no ha sido fácil. El Valencia CF tuvo la oportunidad de ficharlo cuando jugaba en el juvenil del Alzira, equipo con el que el club de Mestalla tenía convenio, pero desestimó su incorporación. Fue entonces cuando aparecieron el Levante UD y el Deportivo Alavés. La familia, por proximidad y para que el joven pudiera seguir estudiando, se decantó por el club granota, una decisión que el tiempo ha demostrado ser un acierto.

Un futuro prometedor... ¿en Inglaterra o alemania?

El buen momento de forma de Carlos Espí le ha valido para entrar en la prelista de la selección española sub-21. Pese a ello, su entorno insiste en que debe mantener los pies en el suelo y centrarse en el presente, que pasa por el próximo partido con el Levante. Su agente concluye que en el fútbol "no hay secretos", solo trabajo constante. Y deja una pista: "Es un tío 'Premier', de Alemania, es un tío que puede jugar en cualquier sitio. Tiene una evolución..."