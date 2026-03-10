Agenda de A Coruña martes, 10 de marzo de 2026

Esta mañana se inauguró en Sede Afundación la exposición ‘Outras historias posibles’. La muestra presenta las obras de siete mujeres artistas, nacidas en la década de los cincuenta y cuyas carreras están fundamentalmente ligadas a la plástica gallega contemporánea. Podrá visitarse hasta el 30 de mayo.

El ciclo de cine ‘Olladas de muller’ llega a su decimocuarta edición con un espacio dedicado a la emigración. Arranca esta tarde en la Filmoteca de Galicia, a las seis, con la primera sesión del ciclo Emigrantas y con la presencia de Keina Espiñeira y la proyección de Antes de nós de Ángeles Huerta a las ocho y media.

El Salón de Actos del Sporting Club Casino acoge a las seis la jornada ‘Con Ojos de mujer: 8M en perspectiva’, organizada desde AECO – Asociación de Empresarias de A Coruña, en colaboración con la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

En la Casa Museo Casares Quiroga a las seis y media se presenta el libro ‘Entre los muros del olvido’, de Juan de Sola que narra la vida de Ramón García Martínez, el marido de la lechera de Campañó (Pontevedra), superviviente de Mauthausen.

Entradas

El actor gallego Tamar Novas presentará este jueves, 12 de marzo, en A Coruña su nuevo film, ‘Caminando con el diablo’, la ópera prima del cineasta Rubén Pérez Barrena. Será un pase especial con coloquio del propio intérprete. La cita tendrá lugar en los coruñeses cines Cantones a partir de las 20,00 horas, con entradas ya a la venta.

Entradas casi agotadas para EXPORock, el festival que unirá a los amantes de las motos, la gastronomía y el rock. Se celebrará este sábado en ExpoCoruña.

El Recorda Fest 2026 confirma la gran expectación generada entre el público al dar un nuevo paso en la venta de abonos. El festival ha agotado las entradas de su segunda promoción, a un precio de 50 euros, y ha activado hoy la adquisición de su tercera promoción a 55 euros más gastos de gestión.

Los abonos, que incluyen acceso para las dos jornadas, pueden obtenerse en la web del evento, www.recordafest.es. El festival tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre en el Muelle de Batería de A Coruña.

Comarca

Las bibliotecas de Oleiros continúan con sus actividades de conmemoración del 8M, dentro de su Hora do Conto. Hoy la cita es a las cinco y media en la Biblioteca Municipal Manuel María de Oleiros con ‘Lúa quere viaxar a Marte’. Es una actividad dirigida a mayores de cinco años.