El PP de Lugo alerta de que el nuevo plan de movilidad impondrá un modelo 'coercitivo'

El Partido Popular (PP) de Lugo ha iniciado una campaña informativa para alertar a los vecinos sobre el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS) aprobado por el gobierno local de PSOE y BNG. El concejal popular Ramón Cabarcos ha calificado el plan de "coercitivo" y ha señalado que dificultará "muchísimo" la vida de los lucenses al no ofrecer alternativas al vehículo privado.

Un modelo estándar no adaptado a Lugo

Según Cabarcos, la filosofía del plan se basa en "priorizar el transporte público frente al privado" a través de medidas coercitivas. Los populares critican que se importa un modelo de "supermanzanas" de grandes ciudades que no se ajusta a las particularidades de Lugo, como su orografía con grandes pendientes, su climatología lluviosa o una población envejecida, donde el 54 % de los habitantes tiene más de 45 años.

Se trae un modelo estándar sin ninguna medida paliativa" Ramón Cabarcos Ärea de rehabilitación y urbanismo del PP de Lugo

El concejal ha afirmado que "se trae un modelo estándar que se aplica sin ninguna medida paliativa", ignorando las dificultades que generará. Como alternativa, el PP propone soluciones que no dañen el tejido económico, como los aparcamientos en altura o la implantación de limitaciones horarias en las calles en lugar de peatonalizaciones absolutas.

Eliminación de aparcamientos y presupuesto cero

Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de más de 2.600 plazas de aparcamiento para cuadruplicar la red de carril bici hasta los 50 kilómetros. Cabarcos ha criticado la premisa del documento, que afirma textualmente que "en general, existe un superávit de plazas de estacionamiento en casi todo Lugo".

El edil del PP ha denunciado la contradicción del plan, que, si bien menciona la posibilidad de construir aparcamientos, no destina fondos para ello. "Hay casi 25 millones para la red peatonal y 2,5 millones para el carril bici, pero para hacer aparcamientos, nunca hay nada", ha sentenciado.

Un proceso 'extraño' y de obligado cumplimiento

El PP también ha calificado de "extraño" el procedimiento de aprobación. El plan se aprobó inicialmente sin exposición pública y, tras un recurso judicial de los populares, se abrió un periodo de sugerencias hasta el 18 de marzo sobre un documento que el gobierno local ya consideraba "aprobado definitivamente".

Cabarcos ha advertido de que, una vez la norma esté en vigor, "es de obligado cumplimiento" y "cualquiera puede exigir que se ponga en práctica", aunque el concejal de movilidad actual desaconseje su aplicación. Según ha explicado, la reacción de los vecinos en las charlas informativas es de "sorpresa" e "incertidumbre".