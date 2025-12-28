Valencia expande sus alas: nuevas rutas y más vuelos directos desde Manises

Valencia ha reforzado su posición como ciudad bien conectada y abierta al mundo tras cerrar 2025 con un incremento superior al 4 % en la capacidad de llegadas aéreas respecto al año anterior. Este crecimiento sostenido, tanto en invierno como en verano, confirma la buena evolución del aeropuerto y la confianza de las aerolíneas en el destino.

Durante la temporada de invierno, la capacidad de llegada aumentó un 4,5 % y alcanzó los 2,6 millones de plazas, mientras que en verano se superaron los 4,2 millones, con un crecimiento del 4,1 %. Una evolución equilibrada que refuerza la estrategia de desestacionalización y diversificación de mercados impulsada por Visit València.

Un modelo sólido y resiliente

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha subrayado que “Valencia cuenta con un modelo de conectividad muy sólido y poco dependiente, basado en una red amplia y diversa de rutas y mercados, lo que aporta estabilidad y resiliencia al destino”.

Valencia cuenta con un modelo de conectividad muy sólido y poco dependiente" Paula Llobet Concejala de Turismo

Nuevas rutas y más opciones para los valencianos

Llobet también ha destacado que los residentes son los grandes beneficiarios de este aumento de la capacidad aérea. “Más vuelos significan más opciones, mejores precios y mayor facilidad para viajar desde Valencia durante todo el año”, ha añadido.

El refuerzo de la conectividad continuará en 2026 con la incorporación de nuevas conexiones. Entre las más destacadas figuran la nueva ruta de ITA Airways con Roma y el vuelo directo a Rabat operado por Ryanair. A ellas se suman nuevas conexiones con Helsinki, Londres (Luton y Gatwick), Venecia, Florencia, Lille y Melilla, operadas por aerolíneas como Finnair, Wizz Air, Volotea y Air Nostrum.

Hito histórico: conexión directa con Escandinavia

Uno de los hitos más relevantes de 2026 será que Valencia contará, por primera vez en su historia, con vuelos directos a las cuatro capitales escandinavas: Copenhague, Oslo, Estocolmo y Helsinki. Se trata de un avance estratégico que refuerza el posicionamiento de la ciudad en el norte de Europa, un mercado de alto valor.

“Una mejor conectividad no solo fortalece el destino turístico, sino que mejora directamente la calidad de vida de quienes viven en Valencia, porque les permite estar más y mejor conectados con Europa y el mundo”, ha concluido Llobet.