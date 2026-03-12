'La Tertulia del Oviedo', en Deportes COPE Asturias: El Valencia, el futuro de Escandell y los cambios para mejorar al equipo

El Real Oviedo afronta este sábado una auténtica 'final' por la permanencia contra el Valencia CF en el Carlos Tartiere. Sin embargo, el ambiente previo al duelo decisivo está lejos de ser optimista, a ocho puntos de la permanencia y después de dos discretas actuaciones del equipo de Guillermo Almada ante Rayo Vallecano y RCD Espanyol.

ESCANDELL HABLA DEL INTERÉS DEL VALENCIA CF

La entrevista concedida por el portero Aarón Escandell a Tribuna Deportiva, hablando del interés del club 'che', ha generado un fuerte debate. Para el escritor Fernando Menéndez, no fue "el momento oportuno", aunque reconoció que el guardameta fue respetuoso. En cambio, el periodista José Luis Salinas y el entrenador Rafa de Diego defendieron la normalidad de las declaraciones, apelando a la lógica de que a cualquier jugador "le enorgullece que se muestren un interés por él".

El debate es el momento y la oportunidad, me parece que no es la adecuada" Fernando Menéndez Escritor

Con todo, Salinas defendió a Escandell, preguntando: "¿Qué le vamos a echar en cara a Escandell?" en alusión a su gran rendimiento y ante el interés del equipo de su tierra.

Un equipo 'deshecho' antes de la 'final'

El pesimismo se ha instalado tras el empate contra el RCD Espanyol, calificado por Rafa de Diego como "el peor partido del Oviedo desde que llegó Almada".

El Valencia que visitará el Tartiere no tiene "nada que ver con el de la primera vuelta", advirtió Salinas, aportando un dato demoledor: desde la llegada de Almada, el Oviedo ha sumado 8 puntos, mientras que el Valencia ha conseguido 17. La baza de esperanza es que "en casa el Oviedo está mostrando otra cara", aunque el recuerdo de la inmerecida derrota ante el Atlético de Madrid sigue pesando en la moral del equipo.

Dudas con la alineación y la gestión de la cantera

Las decisiones del técnico, Guillermo Almada, también están en el punto de mira. De Diego criticó los "mamoneos con alineaciones", como la inclusión de Luka Ilic de titular "en una posición que no es la suya" y cuyo rendimiento es calificado de "expediente x". La justificación del Ramadán para las rotaciones tampoco convenció a los tertulianos, que la consideran una excusa.

Frente a las dudas, emerge un clamor: la titularidad de Santi Cazorla. Se defiende que, a sus 41 años, "es mejor que los demás" y el único capaz de aportar claridad con el balón. A su vez, se ha reavivado el debate sobre la cantera tras las palabras de Antonio Rivas, director de cantera del Real Oviedo, en Deportes COPE Asturias, que echó en falta "un proyecto de club" para los jóvenes. Se criticó duramente que no se dé paso a canteranos mientras se ficha a jugadores de fuera que "no mejoran" lo que hay en casa.