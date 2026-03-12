Raúl Lizoain, en Deportes COPE Gran Canaria: "Es un partido especial, un encuentro bonito que ya he vivido muchas veces"

El portero del Albacete Balompié, Raúl Lizoain, se prepara para un duelo cargado de emociones este lunes ante la UD Las Palmas, el equipo de su tierra y donde se formó como futbolista. "Al final, enfrentarte a Las Palmas es un partido especial, un partido bonito que ya lo he vivido muchas veces", ha reconocido el guardameta. A pesar de que será la séptima vez que se mida a su exequipo, la cita en el Carlos Belmonte sigue siendo única.

Un choque muy disputado

Lizoain espera "un partido bonito, muy disputado" entre dos conjuntos que llegan con "buenas sensaciones". El portero ha recordado la gran igualdad de la competición: "La Segunda División es una categoría que está muy igualada siempre, que cualquiera le puede ganar a cualquiera y ganar dos o tres partidos te pone arriba o al revés".

El guardameta ha elogiado el potencial ofensivo del conjunto canario, con Jesé Rodríguez como principal amenaza. "Está a un gran nivel, está metiendo goles, está asistiendo", ha afirmado sobre el delantero. Sin embargo, también ha querido recalcar el buen hacer defensivo de los canarios, donde juega su amigo Mika Mármol.

Un presente feliz en Albacete

A sus 35 años, Lizoain atraviesa un excelente momento personal. Se ha afianzado en la portería del Albacete y se siente "muy contento" por poder ayudar al equipo. Aunque sigue con cariño al club insular, al que ve con "muchas opciones" de disputar el playoff de ascenso, su lealtad ahora es clara. "Los que somos de allí siempre tenemos a Las Palmas en el corazón", ha admitido con sinceridad.

Sobre un hipotético regreso a la isla, el portero no cierra la puerta, pero se muestra centrado en su club. "Me encuentro bastante bien, en una etapa de madurez", ha explicado. De momento, su futuro es una incógnita que resume en una frase: "El futuro dirá lo que sucede". Lo que sí perdura es el afecto por su pasado: "Guardo un buen recuerdo, con los años el recuerdo es más bonito".