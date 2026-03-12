El asador de un legendario pelotari que triunfa en un pequeño pueblo de Navarra

En el pequeño pueblo de Baraibar, a menos de cinco minutos de Lecumberri, se encuentra uno de los rincones gastronómicos con más encanto de Navarra: el Asador Galarza III. Este restaurante se ha consolidado como un referente de la cocina tradicional gracias a una filosofía que combina un producto local de primera calidad con un ambiente familiar. Al frente del negocio se encuentra Ladis Galarza, hijo del fundador.

Tradición y cercanía como señas de identidad

La clave del éxito del Galarza III es su apuesta por un trato cercano y la calidad. "Siempre hemos tenido un trato cercano, mi padre es muy, muy cercano, muy simpático con la gente y eso al final tiene un punto a favor, que la gente lo agradece", explica Ladis Galarza. Este ambiente familiar y acogedor, con capacidad para unos 65 o 70 comensales, lo diferencia de los grandes restaurantes impersonales.

Ladis Galarza

La carta del asador es un homenaje a la sencillez y al sabor auténtico. "Es comida sencilla, pero ofrecemos muy buen producto", subraya Galarza. Entre sus platos estrella destacan el chuletón a la brasa y las croquetas caseras, junto a especialidades de pescado. La despensa navarra también está muy presente con productos como los piquillos o los espárragos.

El legado de un campeón de pelota

El restaurante nació en 1998 de la mano del padre de Ladis, un reconocido pelotari profesional que, tras una larga carrera, decidió abrir un asador en su propia casa. Este vínculo con la pelota sigue muy vivo en el local, que Ladis describe como "precioso".

Su padre, Ladis Galarza Etaio, conocido como Galarza III, fue campeón del Manomanista en 1991 y 1992, teniendo a Julián Retegui como su gran rival histórico, quien le arrebató varias finales. Su hijo comenzó en profesionales en el año 2009, manteniendo su carrera durante más de 12 años.

Ladis Galarza

Las paredes del comedor son un pequeño museo que narra la historia deportiva de su padre. "Tiene muchos cuadros, muchas de sus trofeos, muchos recortes de periódico que son muy bonitos, de los años 80 y de los 90 y a la gente le gusta quedarse a echarle un vistazo", comenta Ladis.

Un destino en un entorno privilegiado

Visitar el Asador Galarza III puede ser la guinda a un día de turismo por la zona. Ladis Galarza recomienda planes como una vuelta por San Miguel de Aralar o visitar el nacedero de Iribas, una "maravilla" natural situada a solo diez minutos. Además, la ubicación de Baraibar es estratégica, a media hora de Pamplona y muy cerca de San Sebastián.

Gracias a su calidad y autenticidad, el restaurante atrae a una clientela muy variada, con visitantes de Guipúzcoa, Vizcaya, Cataluña y Madrid. Es también un lugar ideal para celebraciones, como cumpleaños, comidas de cuadrilla o cenas de empresa. "Merece la pena", concluye su responsable.