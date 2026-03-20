Vicent Abril sigue creciendo: llamada de la Sub-21

La Academia del Valencia CF es también un vivero de porteros. Y cada vez se acercan más a la élite. Hoy hay que hablar de Vicent Abril (2005), que ha recibido la llamada de David Gordo para la Selección Sub-21. La primera vez que entra en la lista de convocados de La Rojita. El guardameta está afianzando durante esta temporada las esperanzas que había depositadas sobre él y cada vez presenta una candidatura más sólida para dar el salto al fútbol profesional. La citación de hoy es una recompensa al excelente rendimiento que viene ofreciendo y un mensaje de cara al futuro: ¡aquí hay portero!

El Valencia CF es consciente de ello y le tiene durante toda la temporada trabajando en el día a día del primer equipo. Lo hace junto a Marcos Abad, responsable de guardametas del cuerpo técnico de Carlos Corberán, y Andoni Ochotorena, hijo del mítico José Manuel. La dificultad radica en encontrar el equilibrio entre estar en dinámica con los mayores y jugar, que es lo que necesita un portero de esa edad. Este año, con la continuidad que no le dio Angulo el pasado curso en el filial, Abril suma 16 partidos con el VCF Mestalla en Segunda RFEF. Penaltis detenidos, manos salvadoras y paradas imposibles para salvar a su equipo, además del poso bajo palos que te van dando los años.

Se perdió varios partidos en octubre por su presencia en el Mundial Sub-20, en una cita en la que estuvieron también Raúl Jiménez y Alain Gómez. A eso hay que sumarle el contratiempo de la lesión de Agirrezabala. Un percance que le ha hecho entrar en la lista del primer equipo en todos los partidos desde enero, para ser el tercer portero en el banquillo o el descarte técnico. Después de más de un mes sin jugar con el filial, recientemente se ha intentado que vuelva a participar para no perder portería. Ha disputado los últimos dos partidos en casa ante Barça Atlètic y SD Ibiza. No obstante, en el Valencia CF saben que el próximo año debe salir cedido a una categoría superior.

El club renovó a Cristian Rivero hasta 2027 y pretende moverse en el mercado para fichar portero(s) titular. Ese movimiento se produjo, entre otras cosas, como contamos en COPE, para dar la opción de encontrar una salida a préstamo de Vicent Abril y de Raúl Jiménez (2006). Ambos han ampliado su contrato con el Valencia CF. Abril lo hizo en verano hasta 2028 más uno opcional, mientras que el de Catral hizo lo propio recientemente. El club deposita una gran esperanza en ambos, que guardan una gran relación pese a la competencia en el día a día. Incluso en la selección, donde Raúl llegó a dar el salto a jugar con los de la generación 2005. "Nos ayudamos uno al otro, intentamos competir, que es lo normal para que juegue uno con el otro, pero siempre es como una competencia sana", aseguró el meta en Deportes COPE Valencia el pasado 25 de septiembre de 2025.

En dicha entrevista hace unos meses destacó lo positivo de entrenar con el primer equipo: "Te hace mejor". Además añadió que se encontraba en su mejor momento y que sueña en poder debutar con el Valencia CF, en la que es su undécima temporada.

PABLO MOLLÀ, CON LA SUB-18

El que repite con la Sub-18 es el portero del Juvenil A del Valencia CF Pablo Mollà, cancerbero de la generación 2008. Ha sido citado para la primera ronda de clasificación del Europeo Sub-19 del próximo año. La Academia VCF sigue formando guardametas. El reto será dibujar el camino de todos hacia la élite.