El Mundial Sub-20 encumbra a los porteros de la Academia y obliga a Angulo a reinventarse

El Valencia CF tiene el futuro en su portería más que asegurado. Se han juntado en Paterna una nómina de guardametas de mucho nivel con visos a poder alcanzar la élite a corto plazo. Los dos más sonados son Vicent Abril y Raúl Jiménez, que están en la lista de España para el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. Dos de los tres metas de esa lista son del club de Mestalla. A ellos hay que añadir a Alain Gómez, que disputará la cita con la camiseta de Argentina. Una brillante noticia en la Academia del Valencia CF, que tendrá en el escaparate mundial a sus próximos diamantes bajo palos. A cambio, hay un doble reto. A medio plazo, tratar de conducir a la élite a tres porteros muy cercanos en edad (Abril nacido en 2005, Raúl Jiménez 2006 y Alain 2007) que inevitablemente competirán entre ellos. Y a corto plazo, el problema lo tiene Angulo, que se queda sin porteros.

Abril y Raúl Jiménez se perdieron ya la primera jornada porque estaban con España en la concentración preparatoria en París. Eso le dio la oportunidad a Alain de debutar con el filial, pero él también estará en el Mundial este próximo mes. Los tres se perderán, mínimo, hasta el 5 de octubre, fecha en la que se culmina la fase de grupos. En total, tres partidos de Segunda RFEF y uno de la Premier League International Cup. En la escalera, la solución normal apuntaría a Nil Ruiz, tercer portero del VCF Mestalla al que se le hizo ficha el último día de mercado. No obstante, pasó por quirófano y Angulo aseguró este domingo que le quedan mínimo 2-3 semanas de recuperación, es decir, el tiempo que estarán ausentes los porteros mundialistas. La oportunidad se abre, por tanto, para Pablo Mollá, portero del Juvenil A nacido en 2008, que encara esta temporada como juvenil de segundo año. Pero Angulo necesitará otro portero para completar la lista. En el Juvenil B están Álvaro Cantera, cancerbero de 2009 fichado este verano del Valladolid, y Luis Romero (2008), al que Baraja ya se llevó a la cita del Valencia CF en México hace un año. Un baile de porteros que, de otra manera, ya se vivió también el verano pasado. Situaciones que generan oportunidades en el fútbol de cantera.

Abril llega al Mundial Sub-20 recuperando su lugar en la Selección, a la que empezó a ir en la Sub-15, y tras renovar su contrato con el Valencia CF hasta 2028 más un año opcional. Gusta mucho al cuerpo técnico de Corberán, en cuya dinámica se turna con Raúl Jiménez. El meta de Catral, con un magnífico juego de pies, irrumpió con fuerza en España y lleva años jugando con los mayores (con los nacidos en 2005 siendo de 2006). Es ya campeón de Europa Sub-19 hace dos años y subcampeón este verano. Es capitán y viene siendo el guardameta referencia de esa camada para los técnicos de Las Rozas. Como contamos en COPE, su renovación esta también encaminada. La competencia sana entre Vicent y Raúl en el Valencia CF se traslada a la portería de España para la cita en Chile, en la que completa la nómina de porteros X, del Real Madrid.

Por su parte, Alain Gómez se estrenó con Argentina Sub-20 en el COTIF este verano y repite de cara al Mundial Sub-20. Tras más de seis meses lesionado la pasada temporada, regresó ya en marzo pisando fuerte y cuajó un buen partido en su estreno con el VCF Mestalla en El Collao. Poco pudo hacer en los dos goles del Alcoyano. Este año está llamado a ser el portero titular del Juvenil A de Óscar Sánchez, una vez se encuentren todos disponibles. El único de los tres metas valencianistas que se encuentra todavía en edad juvenil. Es nacido en Tenerife, pero de madre argentina y padre venezolano. La AFA (Asociación de Fútbol Argentino) se adelantó al resto de federaciones y mostró su intención de contar con él, como viene haciendo recientemente.