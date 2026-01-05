El Valencia CF renueva a Cristian Rivero con muchas incógnitas por resolver en la portería

El Valencia CF tiene varios problemas en la portería. El primero es a corto plazo con la lesión de Agirrezabala. Como hemos contado en COPE, está previsto que esté fuera entre 6 y 8 semanas. Corberán debe recuperar a Dimitrievski, que lleva desde verano mostrando su descontento de puertas para adentro y montó un incendio en el vestuario con sus palabras en Macedonia sobre el contrato del propio Julen. Ese es el asunto más acuciante y que cabe resolver, pero hay otro a medio plazo que tiene que ver con la portería del Valencia CF en la 2026-2027.

Como hemos desvelado esta mañana en COPE, Cristian Rivero, que terminaba contrato en junio, ha firmado su renovación hasta junio de 2027. Lo hace con las mismas condiciones con las que renovó el pasado verano para este curso. El club y el cuerpo técnico están muy contentos con su día a día pese a no participar en ningún partido. Es algo que hace años que ya venía destacando el fallecido Ochotorena. Es por ello que el club quiere contar con él en la nómina de guardametas para el próximo curso. El problema viene con los otros dos.

Julen Agirrezabala está cedido con opción de compra, aunque la cantidad de la misma está lejos de las cifras que está accediendo a pagar el Valencia CF en el mercado las últimas temporadas. Es pronto para saber si existiría la opción de una segunda cesión. La otra patata caliente es Dimitrieski. Con Corberán en el banquillo parece imposible ejercer la opción, pero el Valencia CF tiene la posibilidad de extender dos años más su contrato con una importante subida salarial.

VCF Abril y Raúl Jiménez, los que vienen

RAÚL JIMÉNEZ TERMINA EN JUNIO Y AÚN NO HA RENOVADO

Por detrás, en el VCF Mestalla, están Vicent Abril (2005) y Raúl Jiménez (2006). El primero, ya renovado hasta 2028+1, es apuesta de club y está demostrando su gran nivel en el filial. Angulo no le dio la continuidad que necesitaba el año pasado, pero esta temporada, con la confianza necesaria de jugarlo todo, está destapando sus grandes aptitudes bajo palos. De cara al año que viene, se junta que Ron Gourlay no cree que esté en situación de ocupar un puesto como meta del primer equipo y que lo lógico sería un ascenso a una categoría superior. Un escenario que, eso sí, todavía no se ha hablado. De momento está acudiendo y va a seguir haciéndolo en las listas de Corberán este curso. De hecho, viajó directamente de Vigo a Barcelona para estar con el filial en Terrassa. Además, estuvo en la lista del Mundial Sub-20 con España, al igual que su compañero bajo palos en el filial che: Raúl.

Jiménez fue operado en noviembre de una fractura por estrés en el quinto meta del pie derecho y su vuelta con el equipo está prevista que se dé durante el mes de enero. Acaba contrato en junio de este año y todavía no ha renovado, por lo que es libre para poder negociar con cualquier otro club. El portero prioriza la renovación y el Valencia CF lleva tiempo metido en la negociación para seguir construyendo carreras paralelas a las grandes perlas en la portería de Paterna. No obstante, pese a que llevan tiempo cerca del acuerdo, todavía no se ha sellado esa renovación. Un asunto que deberá resolverse en próximas fechas, ya que se trata de un portero que tiene cartel en Europa, entre otras virtudes, por su fantástico juego de pies, demostrada en una gran trayectoria en inferiores de España. Hay clubes interesados que no son ajenos a la situación.

De los que vienen por detrás, ha renovado también el internacional por Argentina Sub-20 Alain Gómez (2007) y el internacional con España Sub-16 Pablo Mollà. Una Academia VCF que también tratará en el mercado invernal del VCF Mestalla el asunto de la portería, ya que tiene cuatro porteros en nómina con Nil Ruiz y Pere Joan, que llegó como temporero durante el Mundial Sub-20 y tiene opción de corte del contrato en enero, como desvelamos en COPE.