Marc Martínez se clasifica para el Europeo y el Mundial Sub-17

España estará en el próximo Europeo Sub-17 de Estonia y también en el Mundial Sub-17 que se jugará en Qatar. Es un derecho que se ha ganado gracias al empate de hoy ante Turquía en la última ronda de clasificación organizada por la UEFA. En el combinado que ha logrado el billete está Marc Martínez, futbolista de la generación 2009 que milita en el Juvenil A y que es, sin duda, una de las joyas de Paterna. El futbolista, que renovó con el Valencia CF el pasado año tras cumplir los 16 años como contamos en COPE, fue titular en el primero de los tres partidos con victoria ante Irlanda del Norte. Ante Escocia disputó los últimos 20 minutos de encuentro y ha tenido también participación ante Turquía en el empate que les hace terminar primeros de grupo.

SeFutbol Iker Herrera y Marc Martínez, canteranos del Valencia CF

En esta selección de la camada de 2009 es un fijo otro de los grandes nombres señalados en rojo en la Ciudad Deportiva: Iker Herrera. El central zurdo no se ha perdido ninguna convocatoria, pero no entró en esta tras estar un mes de baja fruto de una microrrotura en los isquios. Ya ha vuelto a jugar pero los plazos fueron muy justos. Si todo va normal, se espera que sea uno de los fijos para las listas de esa doble cita. El Europeo Sub-17 se jugará en Estonia del 25 de mayo al 7 de junio. El Mundial, por su parte, se disputará en Qatar ya la próxima temporada, del 17 de octubre al 7 de noviembre.

Marc Martínez e Iker Herrera son los dos jugadores de la generación 2009 asentados en el Juvenil A en División de Honor, habitualmente titulares. También Ismail El Aoud, internacional por Marruecos y campeón de la Copa de África Sub-17 el pasado curso con los de un año más. A caballo entre el A y el B está están en ese equipo Jerry Ikechukwu. En cuanto a las características, Marc Martínez es un '10' diestro que juega con mucha libertad por detrás del punta, con gran visión juego y cambio de ritmo. Es habitual verle tirar diagonales, que muchas veces terminan en golpeo. Tanto con el Valencia CF como en España está jugando este curso partiendo desde la izquierda, tendencia habitual en la Academia VCF y en el fútbol actual con los mediapuntas. Por su parte, Iker Herrera es un central zurdo de de 1'90m, con lo que conlleva de positivo a nivel defensivo, que destaca también por su excelente dominio del esférico. Es una virtuoso a la hora de sacar el balón, tanto con pase como en conducción.

SeFutbol España Sub-17 estará en el Europeo y el Mundial