Alfredo Corell, inmunólogo: "La vitamina C solo es preventiva para los catarros y las personas que hacen un ejercicio físico de altísima intensidad"

El sistema inmunitario es uno de los mecanismos más complejos y fascinantes del cuerpo humano, un auténtico escudo protector que nos defiende no solo de amenazas externas como las infecciones, sino también de peligros internos como el desarrollo de tumores. Sin embargo, a pesar de su importancia vital, a menudo lo descuidamos o desconocemos cómo mantenerlo en plena forma. La buena noticia es que, aunque partimos de una base genética heredada, nuestra inmunidad se puede entrenar. Así lo ha explicado el prestigioso inmunólogo Alfredo Corell, catedrático de la Universidad de Sevilla y autor del libro 'Inmunidad en forma, conoce y entrena tus defensas', durante una entrevista en COPE MÁS Málaga, donde ha subrayado que el objetivo no es tanto potenciar las defensas sin medida, sino alcanzar un estado de equilibrio, ya que "un exceso de defensas también es malo para el organismo, puede producirnos enfermedades".

Los pilares de una inmunidad equilibrada

Para lograr esa preciada armonía en nuestro sistema defensivo, el profesor Corell propone un enfoque integral basado en seis pilares fundamentales de nuestro estilo de vida. Los cinco primeros son ya conocidos para quienes buscan un bienestar general: una nutrición adecuada, una buena calidad de sueño, la práctica regular de ejercicio físico, un correcto control del estrés y evitar el consumo de tóxicos como el tabaco, el alcohol y otras drogas. Estos factores actúan de forma sinérgica para mantener nuestras defensas afinadas y listas para actuar. Sin embargo, el experto introduce un sexto elemento que ha sorprendido por su relevancia y su impacto directo en nuestra salud inmunológica: el abuso de la tecnología.

El abuso tecnológico, un factor de riesgo silencioso

En un mundo hiperconectado, el abuso de la tecnología se ha revelado como un enemigo inesperado para nuestras defensas. Corell ha detallado cómo pasar horas enganchado a una consola, a las redes sociales o a internet puede minar el sistema inmunitario de forma indirecta, pero contundente. En primer lugar, fomenta un estilo de vida sedentario, deteriorando nuestra condición física. Si esta actividad se prolonga hasta altas horas de la noche, "va a empeorar su calidad de sueño también". Además, la propia naturaleza de estas actividades puede ser una fuente de tensión, ya sea por la competitividad de un videojuego o por la ansiedad que genera la exposición en redes sociales, lo que supone "una mala gestión del estrés". La alimentación también se ve comprometida, ya que es habitual recurrir a ultraprocesados y comida a domicilio en lugar de preparar opciones más saludables. Pero el impacto no es solo indirecto. El catedrático ha señalado un quinto elemento que actúa directamente sobre el organismo: el ruido. "Los juegos tienen ruidos, si tú te metes en Internet y te pones a ver vídeos también lo sufres... al final es una actividad ruidosa. Y el ruido sabemos que también afecta negativamente a las células del sistema inmunitario", ha sentenciado en los micrófonos de COPE.

Incluso el descanso, si no se hace correctamente, puede ser contraproducente. Corell ha advertido sobre los peligros de las siestas demasiado largas, explicando que la siesta perfecta dura entre 20 y 30 minutos. Un descanso más prolongado hace que el cuerpo entre en una fase de sueño profundo en la que el sistema inmunitario adopta un "modo inflamatorio", algo necesario durante la noche para 'resetearse', pero perjudicial durante el día. Interrumpir este ciclo de forma recurrente puede tener consecuencias graves. "Si esto lo haces un día, no pasa nada, o lo haces dos o una semana. Ahora, si todos los días tú estás durmiendo una siesta larga, finalmente vas a tener una enfermedad metabólica, tipo diabetes, o incluso te puede desarrollar obesidad", advierte el inmunólogo.

Si todos los días duermes una siesta larga, finalmente vas a tener una enfermedad metabólica"

Nutrición: desmontando mitos y creando el plato ideal

En el campo de la alimentación, Alfredo Corell ha desmontado uno de los mitos más extendidos: la existencia de 'superalimentos' capaces de blindarnos por sí solos. "No hay ningún superalimento que diga 'yo me tomo esto y ya estoy protegido'", ha afirmado de manera categórica. Un ejemplo paradigmático es el de la vitamina C. Según ha explicado el experto, su consumo no sirve para curar un catarro una vez que ya ha aparecido, y su efecto preventivo es muy limitado. "La vitamina C solo es preventiva para prevenir los catarros y solo lo es en personas que hacen un ejercicio físico de altísima intensidad, en deportistas". Para el resto de la población, aunque es un buen antioxidante, no previene específicamente los resfriados.

El enemigo de tus defensas que usas cada día: un inmunólogo revela las claves para blindar tu salud

La vitamina C solo es preventiva para prevenir los catarros y solo lo es en personas que hacen un ejercicio físico de altísima intensidad"

La clave reside en una dieta completa y equilibrada. El profesor propone un modelo de plato ideal para visualizar la distribución diaria de alimentos. La mitad debe estar compuesta por frutas y verduras "de todos los colores", para asegurar una ingesta variada de vitaminas y minerales. Una cuarta parte debe ser de hidratos de carbono integrales, que conservan la fibra y ralentizan la absorción de azúcares. El cuarto restante corresponde a las proteínas de buena calidad, priorizando las vegetales (legumbres), seguidas por las de aves y pescados. El pescado azul, en particular, es "maravilloso" por su aporte de ácidos grasos omega 3. Las carnes rojas, con más grasa, quedarían en la última posición, siendo menos necesarias a medida que avanza la edad.

Este plato debe estar aderezado con tres elementos imprescindibles: agua para una correcta hidratación, aceite de oliva virgen extra como grasa principal y, finalmente, un alimento que Corell destaca con especial énfasis: un probiótico diario, como un yogur o un kéfir. "Es un alimento maravilloso para el sistema inmunitario", ha asegurado, ya que no solo potencia las defensas, sino que mantiene la salud de la microbiota intestinal, un ecosistema "fundamental" para la inmunidad. Sobre el kéfir, ha ofrecido un consejo práctico: el casero es más rico en especies bacterianas, pero exige una higiene extrema. El comprado en el supermercado es una "muy buena opción", siempre que en la etiqueta se especifique que contiene "levaduras de kéfir", garantía de que se trata de un producto auténtico y beneficioso.