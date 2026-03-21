Logroño despliega su oferta cultural con talleres de IA, noches en la biblioteca, campamentos y un homenaje a Azcona: 'La Pajarera' reabre sus puertas

La Rioja se consolida como una de las comunidades más lectoras de España, con un 68 % de la población que lee en su tiempo libre, superando la media nacional. Según los últimos datos del Barómetro de Hábitos de Lectura, la región ocupa la quinta posición en el ranking nacional, solo por detrás de Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra. Este hábito lector se encuentra en aumento, con un crecimiento destacado entre los jóvenes de 14 a 24 años y los mayores de 65 años.

COPE Imagen de una lectura

Una programación para todos los públicos

El Ayuntamiento de Logroño ha presentado una completa programación cultural para el próximo trimestre, con el objetivo de seguir impulsando este hábito. El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha destacado varias novedades, como los innovadores campamentos de lectura infantiles, para niños de 6 a 10 años, que ofrecen una "experiencia de inmersión lectora". Además, el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, reabrirá sus puertas el punto de lectura 'La Pajarera', que acogerá talleres y actividades de dinamización todos los jueves y sábados.

Otra de las propuestas más esperadas es 'Una noche en la biblioteca', una experiencia familiar para pasar una noche en la Biblioteca Rafael Azcona entre juegos, narraciones y una cena colectiva. Sainz la ha descrito como una actividad "muy, muy original y, desde luego, muy, muy reclamada", para la que es necesario inscribirse con rapidez debido a la alta demanda. Estas iniciativas se suman a la oferta ya consolidada de la biblioteca.

Web Biblioteca Rafael Azcona Sala infantil de la Biblioteca Rafael Azcona

El universo de Azcona se fusiona con la IA

La conmemoración del 'Año Rafael Azcona' ocupa un lugar central en la nueva programación, con actividades que conectan el legado del guionista con las nuevas tecnologías. Destaca el taller juvenil 'Las inteligencias más repelentes', donde los participantes podrán improvisar con herramientas de inteligencia artificial y las viñetas del personaje 'El repelente niño Vicente]'. También se ha lanzado un concurso para que los jóvenes reinterpreten a este personaje con técnicas digitales y un club de lectura específico para profundizar en el universo creativo de Azcona.

Web Biblioteca Rafael Azcona Rafael Azcona, guionista

Como broche simbólico, el taller de serigrafía Arte Fábrica permitirá a 144 personas imprimir en sus propias camisetas el diseño oficial del Año Azcona, creado por el ilustrador Mikel Casas. Estas actividades buscan rendir homenaje a "nuestro ilustre paisano", en palabras del concejal, explorando sus múltiples facetas como poeta, novelista y gran lector.

Web Rafael Azcona Biblioteca Rafael Azcona Logroño

El talento joven, protagonista

El talento emergente también tiene su espacio con la exposición 'Retrato de Artista Adolescente', inaugurada recientemente. La muestra recoge 30 trabajos de fin de curso de los alumnos del bachillerato de artes del IES Batalla de Clavijo, quienes se autorretratan siguiendo el modelo de grandes hitos de la pintura. El concejal ha calificado la exposición como "una verdadera maravilla" y "muy digna de ver".

La exposición 'Retrato de Artista Adolescente es una verdadera maravilla" Miguel Sainz Concejal de Promoción de la Ciudad

Sáenz ha subrayado que el objetivo es acercar la cultura a todos, especialmente a los más jóvenes, para "llevársela a su terreno" con propuestas innovadoras. Ha recordado que estas novedades conviven con programas de éxito como la '[BBteca]' para bebés. Al final, el concejal ha querido lanzar un mensaje contundente: "ni la IA, ni las webs, ni los móviles pueden sustituir la experiencia de leer un libro con un amigo, con un compañero, con un desconocido que está en la biblioteca".

Ni la IA, ni las webs, ni los móviles pueden sustituir la experiencia de leer un libro con un amigo" Miguel Sainz Concejal de Promoción de la Ciudad

Así se celebra en Logroño una efeméride muy especial.