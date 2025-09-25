Vicent Abril, en COPE: "Entrenar con primer equipo te hace mejor. Ojalá poder debutar"

El Valencia CF tendrá tres porteros en el Mundial Sub-20 que da comienzo este fin de semana en Chile: Vicent Abril, Raúl Jiménez y Alain Gómez. Tres metas formados en Paterna que aseguran un gran futuro bajo palos en la entidad de Mestalla. El más mayor, nacido en 2005, es Vicent Abril. El cancerbero de Castelló de la Ribera afronta este año su segundo curso en el VCF Mestalla. Ya ha jugado con el primer equipo en partidos amistosos como el de México la pasada campaña y entrena a diario a las órdenes de Carlos Corberán. Como adelantó COPE, renovó su contrato con el Valencia CF este verano hasta 2028+1 y aspira a corto plazo a dar el salto a una primera plantilla en la que se augura nueva agitación en la portería el próximo verano.

Ha crecido jugando en las inferiores de España y, tras un tiempo de ausencia, ha vuelto a las listas de Las Rozas y su rendimiento le ha hecho entrar de lleno en los planes de Paco Gallardo para el Mundial Sub-20. Desde Chile atiende a Deportes COPE Valencia antes del estreno de la Roja ante Marruecos el domingo a las 22.00h hora española.

¿Cómo están siendo estos primeros días en Chile?

La verdad que muy a gusto aquí, muy cómodo. Y bueno, ahora los primeros días a disfrutar y luego ya concentrarse en el partido y en todo lo que haya de fútbol.

¿Qué mentalidad llevan de cara al estreno del próximo domingo ante Marruecos?

Sobre todo aquí disfrutar, competir y ya sabes que todo lo que sea ganar es bueno y sobre todo hacer una piña todos y disfrutarlo.

El primer partido es este fin de semana ya. Es un grupo complicado con Marruecos, México, Brasil. Son piedras importantes en el camino, ¿no?

Sí, la verdad que nos ha tocado un grupo jodido. Pero bueno, yo creo que el grupo está preparado, está mentalizado de que podemos ganar y bueno, sobre todo eso, a disfrutar, a competir y todo lo que sea ganar…

En España hay muchas esperanzas porque hay muy buenos nombres propios en este equipo, algunos jugando en Primera. ¿Tienen esa sensación también de ilusión, de que hay equipo para competir y hacerlo bien?

Sí, por supuesto. Al final aquí la Selección van los mejores del país. Estoy seguro de que tenemos una buena selección, buenos jugadores que juegan a nivel extranjero y aquí en España. Pero bueno, al final es disfrutar y competir, como he dicho. El míster nos dice que tenemos que hacer lo que sabemos, cada uno está aquí por lo que hace en su club. Que tenemos que hacer, lo que hacemos en el club, disfrutar y bueno, intentar dar el máximo para ganar.

A nivel individual, volvió a la Selección después de un tiempo sin ir. ¿Qué supone para usted una cita mudialista como esta?

La verdad que muy contento y orgulloso de poder vestir esta camiseta, de poder también competir en el Mundial, que es mi primera vez. Y bueno, sobre todo dejar esta camiseta en nivel alto.

El Valencia CF tendrá tres porteros en el Mundial Sub-20. Usted, Raúl Jiménez y Alain Gómez. Ya compite con Raúl en el club y ahora lo traslada a la Selección. ¿Cómo viven esa rivalidad?

Siempre lo llevamos bien. Al final nos ayudamos uno al otro, intentamos competir, que es lo normal para que juegue uno con el otro, pero siempre es como una competencia sana. Siempre nos ayudamos uno al otro y muy contento, la verdad, de que Raúl esté aquí también.

VCF Abril y Raúl Jiménez, una sana rivalidad bajo palos

Curioso también porque el Mundial ha dejado sin porteros al VCF Mestalla y han recurrido a firmar a Pere Joan

Al final dejamos al Mestalla sin porteros, pero también es una buena señal porque Raúl y yo estamos aquí. Y bueno, sobre todo también apoyarle a Pere Joan y que disfrute de la experiencia.

Mundial Sub-20 y en dinámica de primer equipo. ¿Considera que está en un muy buen momento personal?

Sí, al final yo creo que estoy ahora en mi mejor momento. Como he dicho, es mi primera vez en el Mundial Sub-20, que ya es una locura estar aquí. Y sobre todo disfrutarlo al máximo y competir.

Viene de hacer pretemporada con Corberán. Por la información que tenemos en COPE, gusta bastante en el cuerpo técnico del Valencia CF. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con Corberán? ¿Qué mensajes le envían desde el cuerpo técnico del primer equipo?

No he tenido la oportunidad de hablar con Corberán. Pero bueno, sobre todo es lo que me dicen, que tengo que hacer lo que sé, seguir así al máximo. Y bueno, cada entreno es una oportunidad para mí y sobre todo cuando llevas toda la vida en la Academia del Valencia CF.

Renovó su contrato con el Valencia CF este verano

Sí, al final esta es mi undécima temporada en el club. Como he dicho, el Valencia CF es mi club. Estoy muy contento también por la confianza que me han dado. Y bueno, ojalá sea muchos años más y ojalá poder debutar en el primer equipo.

SeFutbol Listo para el Mundial Sub-20

Para la gente que no le ha visto jugar, ¿cómo se describe como portero?

Yo creo que mis puntos fuertes son los reflejos. También voy muy bien por los balones aéreos y sobre todo soy muy competitivo. Me gusta competir y, si puede ser, ganar siempre.

Ha compartido entrenamientos con Mamardashvili, Julen Agirrezabala, Dimitrievski, Rivero… ¿Cómo valora el nivel de la portería del Valencia CF?

Por suerte tengo la oportunidad de entrenar día a día con ellos. Y también darles las gracias a ellos por lo bien que me están tratando, por lo fácil que me lo ponen. Y sobre todo entrenar con ellos, quieras o no, te va a subir el nivel también de tu mejor versión. Y bueno, la verdad que muy contento.