Una mujer es asesinada a tiros en Zaragoza y su agresor se suicida

Una mujer ha sido asesinada en Zaragoza y posteriormente, su agresor se ha suicidado. Delegacion de gobierno todavia no ha podido confirmar si se trata de un nuevo caso de violencia de genero. Los hechos han ocurrido en torno a las 9:20 horas en el zaragozano barrio de Las Fuentes.

La mujer ha sido asesinada tras recibir varios disparos. El agresor se ha disparado a si mismo posteriormente y tambien ha fallecido tras ser trasladado al Hospital Clinico de Zaragoza. El agresor tenia licencia de armas deportiva. Portaba varias armas pero todos los disparos, entre 4 y 5, se produjeron con la misma arma de fuego. Despues, él mismo se quito la vida.

La investigación se centra en estos momentos en averiguar la relación exacta entre víctima y agresor para saber si estaríamos ante un nuevo caso de violencia de género. Todo apunta a que sí porque los vecinos de la víctima dicen que ambos fueron pareja, pero desde Delegación de Gobierno mantienen la prudencia a la hora de confirmarlo.

El agresor ha venido a su encuentro con la intención de asesinarla" Fernando Beltrán Delegado de Gobierno en Aragón

Lo que está claro es que el asesinato fue premeditado. El asesino sabía a qué hora y dónde localizar a la víctima. Fue con varias armas y disparó varias veces. "Podemos adelantar que no existían denuncias previas, pero estamos viendo el modelo de relación: si eran compañeros, amigos o había otro tipo de relación. Se ha producido a primera hora de la mañana y él conocía los pasos que daba ella para saber dónde iba a encontrarla. Ha venido a su encuentro con la intención de asesinarla", ha confirmado el delegado de gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

GOOGLE MAPS Calle Cardenal Cisneros

En el lugar de los hechos se encuentran en estos momentos varias dotaciones policiales y judiciales. De ser finalmente un caso de violencia machista, seria el segundo que se confirma en Aragón en solo una semana después del crimen de Colungo en el que una mujer fue asesinada por su pareja y su ex marido.

De confirmarse como violencia de genero, serian ya 14 mujeres y dos menores los asesinados este año en España por parte de sus parejas o ex parejas. "Estamos viviendo una auténtica lacra con este tipo de violencia ejercida sobre la mujer y con esta actitud enfermiza de que la mujer es una posesión", afirmaba Beltrán.