Hugo Guillamón: "Corberán me ha hecho mejorar a pesar de no jugar"

Hugo Guillamón ha sido hoy protagonista en Deportes COPE Valencia. Una extensa charla de radio con el ya exfutbolista del Valencia CF, club en el que ha estado 20 años. Un repaso a toda su trayectoria, empezando por la Academia VCF y alcanzando el primer equipo. Muchas temporadas, entrenadores y compañeros antes de alcanzar la élite. Hoy deja la entidad después de que Corberán le dejara claro que no contaba con él. Lo hizo en una extensa conversación que el propio jugador ha agradecido en los micrófonos de COPE.

"Es de agradecer que te hablen claro. Estar al margen no es fácil, pero desde el primer momento tenía claro que iba a entrenar bien. Corberán es un gran entrenador y me ha hecho mejorar a pesar de no jugar", sentencia el centrocampista, en una de las respuestas de la entrevista. El jugador apenas tuvo protagonismo en un tramo con Baraja, pero El Pipo tampoco contó con él lo que hubiera deseado. Por eso, la llegada de Corberán la vio con esperanza: "Cuando llegó lo recibió con mucha ilusión. Me transmitió que quería recuperar mi mejor versión". No obstante, el técnico dio con la tecla en una segunda vuelta de Champions y el protagonismo de Guillamón fue residual. Él, intentó dar a vuelta a la situación: "Me preparé en vacaciones para intentara dar la vuelta, tenía claro que podía darla". Al final, sin embargo, no pasó. Corberán tenía muy claro que no contaba con él.

La mente del aficionado valencianista lleva tiempo preguntándose el porqué del bajón de rendimiento y protagonismo de Guillamón después del Mundial de Qatar de 2022. Él, se explica: "No fue nada especial. Venía con dinámica muy positiva. Al Mundial no llegué bien, quise forzar con la rodilla. Me pesó un poco. Al volver me encontré con un escenario completamente diferente. No conseguí la continuidad que me hubiese gustado. Baraja consiguió sacar la temporada adelante. Es verdad que no conseguí la continuidad y a partir de ahí no se ha vuelto a ver un Hugo importante en el Valencia CF".

Reconoce que 2022 fue su mejor año: "Fue el año más importante de mi corta carrera hasta ahora. Crecí mucho y tuve mucha confianza con Bordalás y Gattuso. Ir con la Selección fue un premio". Preguntado por las críticas que ha recibido en los últimos meses en el Valencia CF, Guillamón reconoce ser ajeno a ellas: "Me he mantenido al margen. Me dolía más no tener la continuidad con el club en el que he crecido. Mestalla es un campo muy exigente, como debe ser por la historia del club de la ciudad y de la afición", añade.