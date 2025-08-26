Guillamón se despide del club de su vida y ficha por el Hajduk Split

El Valencia CF y el Hajduk Split han hecho oficial esta tarde la marcha de Hugo Guillamón al club croata. El canterano ha rescindido su contrato con la entidad de Mestalla y se marcha libre. Los che se ahorran así una parte de la ficha que le quedaba por cobrar al futbolista de aquí al próximo 30 de junio de 2026. El VCF habla en su comunicado de "traspaso" porque a alcanzado un acuerdo con Hajduk para guardarse unos derechos a futuro sobre el futbolista, modus operandi habitual con los jugadores que provienen de la cantera a los que se deja salir con la carta de libertad.

Guillamón dice adiós al Valencia CF tras 20 temporadas. Llegó en edad querubín a Paterna y desde entonces ha acudido cada día a la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha crecido siendo capitán en la generación 2000, donde compartía equipo y miradas con Ferran Torres. Ambos consiguieron hacer historia al proclamarse campeones de Europa sub-17 y sub-19 con España, además de ser subcampeones del mundo sub-17. El de L'Eliana creció como central, hasta que Miguel Grau empezó a colocarlo de pivote con cierta asiduidad en el filial.

Su debut en partido oficial con el primer equipo fue ante la Real Sociedad el 22 de febrero de 2020, con Celades en el banquillo. Jugó de central y, después del confinamiento del COVID-19, completó varios partidos como titular. Su contrato había terminado, pero no puso problema para jugar fuera de plazo y acabó renovando hasta 2023. La temporada siguiente fue importante con Javi Gracia en el eje de la zaga y fue Bordalás el que le dio cariño como pivote. En octubre de 2022, ya con Gattuso en el banquillo, renovó hasta 2026, su actual contrato al que se le acaba de poner fin. Ese fue el invierno que recibió la llamada de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, momento desde el cual su rendimiento se ha visto mermado. Cuando Baraja llegó para salvar al equipo no le dio protagonismo alguno. Sí que empezó a darle más en un tramo de su segunda temporada, incluso por delante de Javi Guerra, pero el de Gilet recuperó pronto su sitio. Corberán, por su parte, lo mantuvo en el ostracismo y le ha hecho entrenar al margen de sus compañeros todo el verano, algo que no ha terminado de gustar a todos de puertas para adentro dada la profesionalidad y compromiso que siempre ha demostrado Guillamón.

Tras haberse oficial su despedida, el jugador ha publicado un vídeo en sus redes sociales para demostrar todo su cariño y valencianismo. "Hola familia valencianista, no sé muy bien por dónde empezar. Nunca me imaginé que llegaría esta situación, pero el fútbol a veces tiene estas cosas. Va a ser muy extraño no entrar cada mañana por la Ciudad Deportiva de Paterna y ponerme esta camiseta para ir a entrenar. Son muchos los recuerdos desde los cuatro años hasta el día de hoy. He vivido momentos buenos y etapas complicadas, pero siempre defendiendo este escudo con el mayor orgullo. Me voy con la conciencia tranquila de haberlo todo por este club, y a la vez feliz por haber cumplido el sueño de todo niño valencianista". Guillamón siempre ha sido puesto como ejemplo para todos los canteranos por su forma de ser y por su manera de compaginar el fútbol con los estudios.