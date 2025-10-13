Foulquier y Ugrinic se suman al grupo en una 'semana larga' para Corberán

El Valencia CF ha vuelto hoy al trabajo tras gozar de 72 horas libres fruto del parón de selecciones. Los pupilos de Carlos Corberán estaban citados esta tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna para arrancar la sesión a las 17.00h. La primera de las seis que tendrá el conjunto valencianista antes de viajar a Vitoria. Salvo el jueves, que está previsto que descanse el equipo, el Valencia CF trabajará día a día en busca de dar un giro radical a la situación, sobre todo la de los dos últimos partidos, con derrotas ante Oviedo (1-2) y Girona (2-1). El calendario, además, lo exige, porque antes del siguiente parón tocará medirse también a Villarreal, Real Madrid y Betis. Además del duelo de Copa del Rey ante el Maracena.

Pensando en la cita en Vitoria del lunes 20 de octubre, hoy Foulquier y Ugrinic se han incorporado al grupo tras trabajar toda la semana pasada al margen. Se decidió, ante la distancia entre partidos, que siguieran un plan específico para estar lo más cerca posible del 100% para esta semana, preparatoria del duelo ante el Deportivo Alavés. El lateral diestro entró en la lista de Montilivi, pero muy mermado por su dolor de rodilla, lo que le privó de jugar. Lo hizo Thierry. Por su parte, el suizo arrastra una dolencia en el rotuliano de una de sus rodillas desde hace semanas, aunque poco a poco se encuentra mejor.

Diakhaby ha sido baja del entrenamiento por lesión y lo será durante el próximo mes de competición, por esa microrrotura en los isquios de la pierna derecha. El que todavía falta por volver del parón de selecciones es Dimitrievski, que disputa esta noche el segundo y último de los partidos de la concentración con Macedonia del Norte. También se incorporarán a la dinámica de trabajo con primer equipo los metas Raúl Jiménez y Vicent Abril tras caer eliminados del Mundial Sub-20. Trabajan de forma alterna a las órdenes de Corberán y componen la nómina de porteros del VCF Mestalla.