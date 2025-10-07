Diakhaby, otra pesadilla para Corberán

Un nuevo palo en la rueda de un equipo que no anda. A la mala marcha del equipo en este inicio liguero, ocho de veinticuatro puntos posibles tras ocho jornadas disputadas, ahora se suma la lesión de Diakhaby. El central cayó lesionado en los primeros minutos del choque en Montilivi. Tuvo que salir del césped y ayer pasó la primera revisión, pero el hematoma no dejaba ver la zona completa. Así que hoy se le han vuelto a repetir las pruebas médicas para confirmar la lesión en los isquiotibiales del muslo derecho.

El jugador ha acudido a Paterna cojeando, aunque sin ayudarse de muletas. La resonancia ha mostrado una microrrotura que le mantendrá entre dos y tres semanas de baja. Un nuevo contratiempo para el equipo, para Corberán y para el propio futbolista que empezaba a ver a olvidar los ecos de la lesión de gravedad que le mantuvo alejado del césped diez meses.

COPE Diakha esta mañana en Paterna

Así, en la mejor de las previsiones, el central podría perderse los partidos ante el Deportivo Alavés, Villarreal y Real Madrid en LaLiga, además del choque de Copa del Rey ante la UD Maracena. Una mala noticia para Corberán, que sí bien es cierto ha ido probando en sus onces y en ocho jornadas, ha hecho jugar a los 22 de plantilla, solo Dimitrievski y Rivero, los dos metas, están sin minutos. Diakhaby ha sido titular en seis de las ocho jornadas de Liga. Desde el último parón internacional en el que completó los noventa minutos con su selección en los dos partidos del combinado de Guinea y, a partir de ahí, hasta Girona, nadie le sacó del once. Corberán tiene dudas con el rendimiento de Copete tras darle la titularidad en el arranque liguero.

El parón por los compromisos internacionales le viene bien al Valencia ya que la lesión le ha impedido concentrarse con Guinea para los partidos contra Mozambique y Botswana clasificatorio para la fase final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Tiempo que aprovechará para recuperarse en la Ciudad Deportiva de Paterna con los médicos y recuperadores del club.