Valencia ya tiene Falleras Mayores para el 2026

Valencia ya tiene representantes para las Fallas de 2026. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, ha realizado la esperada llamada que, año tras año, despierta la curiosidad, los nervios y los sentimientos de todo el colectivo fallero. Esa llamada que cambiará la vida de una niña y de una mujer que, pasan a formar parte del cuadro de honor como máximas representantes de las Fallas de Valencia.

FALLERA MAYOR INFANTIL MARTA MERCADER ROIG

Falla Alberique-Héroe Romeu Sector La Roqueta-Arrancapins. Tiene 10 años y estudia quinto de Primaria en el Colegio Jesús-María. Fallera de nacimiento. Posee el Distintiu d’Argent. Le gusta mucho participar en playbacks, en los concursos de dibujo y en todas las actividades que realiza su falla y su Federación fallas Centro. Su acto favorito, sin duda, es la Ofrenda, ya que lo que más le gusta es acudir a llevarle flores a la Virgen de los Desamparados.

JCF FFMM INFANTIL

Pero también le encanta la Crida y la recogida de premios. Le gusta mucho bailar y cantar. Estudia ballet clásico y baile español. También canta en un coro en el que, en alguna ocasión, ha cantado de solista. Le encanta leer y también viajar con su familia y hacer excursiones por el monte. Su madre fue fallera mayor de Joaquín Costa-Burriana en 1997 y, en 1998, fue nombrada Reina de las Fallas del Ateneo Mercantil de Valencia, la primera de la historia.

FALLERA MAYOR DE VALENCIA 2026 , CARMEN PRADES GIL

JCF Fallera Mayor de Valencia 2026

Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal. Tiene 25 años. Estudió el Grado en Transporte y Logística, después el Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (UPV) y este año se encuentra en el último curso del Grado en Administración y Finanzas. Trabaja como adjunta de dirección en la empresa familiar dedicada al transporte y la logística. Es fallera desde los 12 años. Posee el Bunyol d’Or.

Se apuntó a la falla por su tío con el que siempre pasaba las Fallas en Convento incluso antes de estar censada oficialmente en la comisión. Forma parte de la delegación de infantiles y de protocolo. Este año ha ganado con su comisión el primer premio de la Sección Especial y también el ninot indultat mayor. Sin ninguna duda, su acto favorito es la Plantà. Para ella, es increíble acompañar al artista y a su equipo durante los días que están plantando en la plaza.

Lo disfruta desde muy pequeña porque le encanta la falla. Le encanta leer y escaparse a la playa siempre que puede. Entre semana también hace pilates. Y como curiosidad, últimamente se ha aficionado a jugar al truc. Participa en San Cristóbal, el patrón de los conductores. Al trabajar en la empresa familiar dedicada al transporte es una festividad que le encanta compartir con su familia, ya que además, su empresa, entre muchas otras, es una de las que organiza este evento.