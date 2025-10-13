El Valencia CF mantiene la confianza en Angulo pese a las dudas y la tensión

El VCF Mestalla suma dos puntos de 18 posibles y, tras solo seis jornadas, su distancia con respecto de la salvación es ya de cinco puntos. Que el arranque pudiera ser complicado entraba dentro de lo esperado, pero los resultados y las sensaciones en algunos partidos han hecho crecer la preocupación en la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo último fue la derrota del domingo en Sant Andreu. El equipo apretó hasta el final y tiró de corazón, pero volvió a caer y las dudas, cada semana que pasa, son mayores. La Academia VCF, no obstante, como ya contamos hace semanas en COPE, mantiene la confianza en Miguel Ángel Angulo, por el que han pasado los grandes talentos de Paterna en los últimos años. Se entiende que hay que tener paciencia con una plantilla tan joven (todos menores de 23 años) y que existe cierto bloqueo mental.

Lo cierto es que el VCF Mestalla llegó a ponerse 0-2 en El Collao, fue muy superior en la primera parte en Barbastro, pudo rascar un empate en Sant Andreu y ha habido partidos en casa donde, por ocasiones, ha podido sacar algún punto más. Pero no ha sido capaz. A veces por errores individuales y otras por falta de ideas o soluciones desde el banquillo. Como suele ser habitual en el fútbol, los malos resultados erosionan y la tensión en el vestuario ha crecido en las últimas semanas. Un vestuario al que bajó Carlos Corberán, como desveló esta casa, para enchufar a los chavales e insistir que confiaran en el trabajo que se venía haciendo y el talento que tienen en sus botas. La dirección deportiva está siguiendo muy de cerca también lo que pasa en el filial con tal de encontrar una solución que les haga toparse con la senda de las victorias.

A día de hoy se le sigue dando margen a Angulo para hacer funcionar al equipo. Como el propio técnico explicó en rueda de prensa, el Valencia CF es el primer consciente del reto al que se enfrentan con una plantilla tan joven: "El club está preocupado pero me transmiten que apuestan y hay confianza. Hay que tener paciencia, los chavales necesitan tiempo", dijo el entrenador. Encima de la mesa, la singularidad que tienen los filiales de formar al mismo tiempo que competir, lo que sobre el papel suele convertir al resultado en menos protagonista del día a día. El Barça, no obstante, con una plantilla inferior en media de edad, es el líder del grupo III de Segunda RFEF. Por contra, por ejemplo, del VCF Mestalla en Tercera de la 2021-2022 salieron al año siguiente Javi Guerra, Diego López, César Tárrega o Fran Pérez al primer equipo.

Pese a la autocrítica de todos y la realidad descrita sobre la juventud de la plantilla, hay voces en Paterna que cuestionan que el técnico asturiano sea parte de la solución y los resultados acaban siendo siempre los verdaderos jueces del fútbol. En esa línea, el VCF Mestalla tiene ahora tres partidos seguidos ante rivales que pueden considerarse directos: SD Ibiza (fuera), Porrreres (en casa) y Torrent (fuera). Una seguidilla de encuentros que pueden servir también para enganchar una buena dinámica y dar la vuelta a esta mala situación, que no sería la primera que logra voltear el filial con Angulo al frente en las últimas cuatro temporadas.

Mientras se produce todo esto, Ron Gourlay sigue su proceso de fiscalizar la parcela deportiva del club, como él mismo anunció. Controla cada detalle en el día a día y está centrado en conocer los planes a futuro de cada departamento. En esas, el futuro próximo del VCF Mestalla no es un tema menor y el CEO de Fútbol se viene acercando también al Puchades en las últimas citas ligueras en casa.