Gamero Gil presenta este martes "Badajoz, cuaderno de artista"

El cuaderno de viaje de un artista que ve la ciudad no como es, sino como la siente. Eso es, en esencia, "Badajoz, cuaderno de artista", el primer libro de ilustraciones individual de José Manuel Gamero Gil. Este artista plástico multidisciplinar, licenciado en Bellas Artes y autor de obras públicas que ya forman parte del paisaje urbano de la ciudad, como el busto del obispo Marín de Rodezno en la Plaza Alta o los murales cerámicos de la avenida Juan Carlos I, compila en este volumen un testimonio visual creado in situ. No se trata de recuerdos de estudio, sino de instantáneas dibujadas al aire libre, capturando la luz, el bullicio y la quietud de los rincones con la espontaneidad y la verdad que exige el dibujo del natural.

El libro es, por encima de todo, una declaración de amor a Badajoz. "Con él quiero enseñarle a todos nuestros paisanos y a la gente que viene de fuera lo bella que es esta ciudad, qué rincones tan especiales tiene", expresa Gamero Gil en su convocatoria. Su mirada no se detiene solo en la arquitectura o el patrimonio; es una visión integral que abraza las fiestas y la gente, tejiendo un relato colectivo a partir de trazos individuales. Esta filosofía es el corazón del manifiesto de Urban Sketchers, el movimiento global del que Gamero Gil es coordinador en Badajoz, y cuyos principios –dibujar in situ, ser fieles a la escena, contar historias del entorno y apoyarse mutuamente– laten en cada página de este trabajo.

El acto de presentación tendrá lugar este próximo martes 14 de octubre a las 19:00 horas en el Museo de la Ciudad "Luis de Morales". El evento contará con un padrino de excepción: Gaby Campanario, el periodista y dibujante de origen extremeño (Montemolín) que fundó Urban Sketchers en Seattle y lo convirtió en un fenómeno mundial. Aunque residiendo en Estados Unidos, Campanario se unirá por videollamada para apadrinar un proyecto que encarna perfectamente el espíritu del movimiento que él ideó. Su reciente visita a Badajoz durante Al-Mossassa 2025, donde dibujó junto al colectivo local, reforzó este vínculo transatlántico y subraya la proyección que esta iniciativa da a la ciudad.

Pero "Badajoz, cuaderno de artistas" es más que un libro; es una experiencia que se expande. Acompañando a la publicación, se inaugurará una exposición con las ilustraciones originales, que permanecerá colgada en el claustro del patio del Museo Luis de Morales hasta, aproximadamente, el 2 de noviembre. Esta muestra ofrece una oportunidad única para apreciar la textura y el detalle de los trabajos que, reunidos en un "volumen uno", sugieren la promesa de futuras entregas. Gamero Gil, un "contador del interior" según se define a sí mismo, ya vislumbra este proyecto como el primero de una serie para "seguir haciendo sentirnos orgullosos de Badajoz como una ciudad bella".

La trayectoria de Gamero Gil avala esta ambición. Con una carrera que abarca desde la escultura monumental hasta la ilustración más intimista, pasando por el diseño gráfico y la performance, el artista ha demostrado una versatilidad y un compromiso con el arte como narración de vida. Su espacio, "El Obrador", en el Casco Antiguo de Badajoz, es el crisol donde todas estas disciplinas convergen. Ahora, con este libro y exposición, no solo entrega su personal visión de la ciudad, sino que invita a todos los ciudadanos a redescubrirla, a mirar con nuevos ojos esos detalles que, plasmados con la sensibilidad del dibujo in situ, se revelan en toda su belleza. Una cita para celebrar el arte, la ciudad y la mirada atenta de quien la retrata con la honestidad de un croquis y el alma de un trovador.