El Barcelona no quiere dejar salir a Fermín por menos de 70 millones de euros

El lunes día 1 de septiembre a las 00:00 horas se cierra el mercado de fichajes y durante estos días podría cerrarse uno de los fichajes más sonados del verano, el de Fermín por el Chelsea. El canterano no quería marcharse del club de su vida pero el no haber jugado ni un minuto ante el Levante el pasado sábado, parece que le ha hecho replantearse si situación. El Barcelona es consciente de que Maresca ha hablado un par de veces con el futbolista para intentar convencerle de su fichaje y que el Chelsea va a realizar una oferta formal. Fermín cobra unos 6 millones de euros en el club azulgrana y si acaba firmando por el club londinense podría acabar ganando 15.

Miguel Rico contó en El Partidazo de COPE que Deco no dejaría marchar a Fermín por menos de 70 millones de euros. Todo el mundo sabe que los azulgranas tienen graves problemas para poder inscribir a jugadores, pero Helena Condis ya ha informado que el portero Iñaki Peña ya está en Elche para marcharse cedido al equipo ilicitano; Oriol Romeu va a marcharse con la carta de libertad y Héctor Fort podría irse al Mallorca. Además, Rico también contó que la junta directiva ha presentado un aval de 7 millones de euros que acercaría al club a la regla 1:1 para poder inscribir a los futbolistas. Estos últimos movimientos hacen que el Barcelona no se vea tan obligado a vender a un jugador como Fermín y, además, Hansi Flick ya ha afirmado que quiere contar con él esta temporada.