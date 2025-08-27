Gonzalo Miró responde a los insultos a Pedro Sánchez en el Oviedo - Real Madrid y el Betis - Alavés: "Es la moda"

Los insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los partidos Real Oviedo - Real Madrid y Betis - Alavés han desatado polémica dentro y fuera de los estadios. LaLiga, en su informe semanal remitido al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia, ha denunciado oficialmente lo ocurrido tanto en el Carlos Tartiere como en La Cartuja, señalando que en ambos recintos se coreó el cántico “Pedro Sánchez, hijo de p***” de forma coral y coordinada.

En este contexto, el debate llegó también a la radio. Durante El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga preguntó a Gonzalo Miró por la proliferación de estos insultos en los estadios de fútbol y hasta en conciertos. El tertuliano respondió con ironía: “Sí, es la moda un poco, ¿no?”, dando a entender que se trata de un fenómeno que se repite en diferentes espacios públicos.

La respuesta de Gonzalo Miró

La conversación dejó una de las frases más comentadas de la noche. Larrañaga insistió en que no entendía por qué en un Oviedo - Real Madrid se debía introducir un asunto político en las gradas. Miró replicó: “¿Y en un concierto de no sé qué?”, subrayando que los insultos no son exclusivos del fútbol y que se han normalizado en la sociedad como una expresión de protesta contra Sánchez.

El debate completo puede escucharse en El Partidazo de COPE, donde el analista deportivo ironizó sobre el tema mientras se abordaban otras cuestiones de la jornada.

El Oviedo bajo presión

El Real Oviedo se ha visto envuelto en una doble polémica en apenas 24 horas. Tal y como informó Pablo Acebo en el propio programa, primero llegaron las denuncias por presuntos cánticos racistas contra Kylian Mbappé y Vinícius Jr., grabados por las cámaras de Movistar+ en el Carlos Tartiere. El presidente del club, Martín Peláez, anunció que se ha abierto una investigación interna y advirtió: “Si encontramos a los culpables, les vamos a castigar. Esto no puede suceder”.

Horas después, estalló el segundo frente: los cánticos contra Pedro Sánchez. Aunque LaLiga detalló que se produjeron en la grada de animación del fondo norte, la Asociación de Peñas del Oviedo reaccionó negando que esos insultos surgieran de esa zona. Según su comunicado, se trata de una acusación “totalmente falsa” y pidieron al club que reclame una rectificación.

Los hechos denunciados por LaLiga

En su informe oficial, LaLiga apuntó con precisión lo sucedido en ambos encuentros:

En el Betis - Alavés, en el minuto 53, un grupo de aficionados del Gol Sur entonó el cántico insultante durante unos 10 segundos.

En el Oviedo - Real Madrid, justo antes del inicio del partido, aficionados identificados con pancartas de “Los del 94” y “Ultras” lanzaron el mismo insulto hacia Sánchez.

La organización remarcó que “el resto de los aficionados mantuvieron un comportamiento adecuado” y que, en el caso del Carlos Tartiere, el club reaccionó lanzando un mensaje antiviolencia a través de los videomarcadores.

Debate abierto

El asunto, más allá del ámbito deportivo, reabre el debate sobre los cánticos políticos en los estadios y la capacidad de LaLiga para frenar este tipo de comportamientos. Mientras Gonzalo Miró lo despachaba con un “es la moda”, la controversia sigue creciendo en las redes sociales y en la propia afición.

El episodio coincide, además, con otras intervenciones del analista en programas deportivos de la casa, como su reflexión sobre el trato a Vinícius y los gestos sancionables por parte de los árbitros o sus comentarios irónicos sobre el Atlético de Madrid y la necesidad de fichar a Mbappé.

Lo cierto es que LaLiga ha dejado claro en su denuncia oficial que estos comportamientos no quedarán impunes. El siguiente paso está en manos de Competición y de la Comisión Antiviolencia, que deberán decidir si imponen sanciones.