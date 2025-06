Javi Guerra, en Tiempo de Juego: "Mi deseo es seguir en el Valencia"

La selección española Sub-21 juega este verano el Europeo y, por eso, en Tiempo de Juego José Luis Corrochano entrevistó junto a Hugo Ballester y Javi Gómez a Javi Guerra, una de las estrellas de 'La Rojita'.

"Estoy descansado metal y físicamente. Desde que hemos terminado la temporada, hemos tenido que hemos tenido una semana para desconectar", empezó diciendo el jugador en su entrevista con José Luis Corrochano.

Javi Guerra, clave con Corberán

Además explicó una de sus pasiones: "Me gusta mucho ver el tenis, ahora veo Roland Garros. Cuando era pequeño tuve decidir entre el tenis y el fútbol y me decanté por el fútbol. Era mucho de tirar dejadas. Cuando puedo ver a Alcaraz veo que tiene muchos recursos, que le pega muy fuerte a la bola. Lo tiene todo para ser uno de los grandes de la historia".

el favorito

"No he estado nunca en esta situación de ir a un torneo y ser el favorito. Los últimos años en Valencia han sido bastante duros, hemos estado al límite el descenso. Ahora me toca disfrutar de la otra cara de la moneda, de pelear por el torneo", afirmó el jugador tras sufrir toda la temporada con el Valencia.

"Siempre he dicho que me gustaba dar el pase del gol porque como no marcaba muchos goles de pequeño me gustaba más darlo. Ahora meto algún gol que otro. Todo lo que sea dar cosas al equipo me parece bien", continuó diciendo.

Javi Guerra, en COPE

Durante esta temporada, con la llegada de Corberán, Javi Guerra mejoró su juego. Por eso, el jugador aseguró que junto el cambio en la estructura del club "son cosas que ilusionan. Soy más de actos y no de palabra, pero los jóvenes buscamos un proyecto deportivo. Soy de Valencia y del Valencia y no hay mejor sitio para hacer una carrera".

su futuro

"Tengo contrato, un jugador que tiene contrato siempre que quiera quedarse, como es mi caso, no tienes por qué dejar el club. Es verdad que el club está pasando por un momento que económicamente que no es de los mejores de la historia, pero siempre he dicho que voy a ir de la mano del club y mi deseo es estar en el Valencia y espero que sea así", explicó Javi Guerra.

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).