Carcedo, en El Partidazo de COPE: "Jugar la Champions no lo podíamos ni soñar"

El Pafos chipriota hizo historia con su primera clasificación para la fase de grupos de Liga de Campeones. El cuadro dirigido por el español Juan Carcedo venció por 1-2 en Serbia en el partido de ida, pero el 0-1 del Estrella Roja en Chipre mandaba el partido a la prórroga, hasta que apareció el brasileño Jaja en el minuto 90 para lograr el milagro para el Pafos. En El Partidazo de COPE entrevistamos al entrenador español: "Somos un equipo pequeño que hemos ido logrando pequeños éxitos pero jugar la máxima competición europea no lo podíamos ni soñar. Me gustaría un equipo español para volver a casa pero cualquier rival va a ser muy bonito".

Joseba Larrañaga le preguntó por cómo acabó en el equipo chipriota: "Era una oportunidad que me surgió porque quería entrenar fuera. Me motivaba un sitio con tranquilidad y que pudiésemos jugar competiciones europeas, y Chipre me lo daba".