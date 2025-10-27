Los tatuajes que sanan el alma de los afectados por la Dana en Valencia: "Una cicatriz que sana otra"

Cerca del primer aniversario de la trágica DANA del 29 de octubre, las heridas siguen abiertas. En Alfafar, uno de los municipios de la zona cero, la tinta se ha convertido en una inesperada forma de terapia gracias a Pascual Julián, un tatuador cuyo estudio, arrasado por el agua, es hoy un lugar donde el 90 % de los tatuajes están relacionados con la riada.

Julián, que lo perdió todo justo antes de inaugurar su local por culpa de la riada de la Dana, reflexiona sobre el poder sanador de su arte. "Cada tatuaje, cada persona es una historia terrible y los tatuajes son una cicatriz que sana otra cicatriz al final", afirma, destacando que para muchos es "un empujón para seguir adelante". Una cicatriz que sana otra cicatriz

Los diseños van desde corazones rotos al ave fénix, que simboliza el renacer de las cenizas. Las sesiones se han convertido en un espacio de desahogo donde se comparten historias terroríficas de pérdidas y donde es frecuente, según el tatuador, que todo termine "con un abrazo y sin poder ni hablar".

Sr Lobo, como se conoce su estudio, iba justo a inaugurarse esa semana misma semana, Pascual había invertido mucho dinero, "ya estaba casi listo", cuando ese martes, cerro a las 20.10 la persiana, le llegó en el mensaje del es-alert mientras lo hacía y no le dio tiempo a más. "En cuestión de minutos tenía más de un metro y medio de agua dentro del estudio, entro por una ventana, y con tal fuerza que se lo llevó todo, hasta las paredes, y lo que quedó, tuvimos que demolerlo nosotros porque estaba inservible",

"Fue empezar desde menos diez, no desde cero, por todo lo que ya habíamos invertido, pero con la ayuda de voluntarios, amigos y familiares lo hemos conseguido.

Desde lo más pequeño o insignificante que tatúa tiene detrás una "historia terrible, dolorosa", asegura, "aquí todos hemos pasado por lo mismo de una manera u otra y acabamos los tatuajes sin poder hablar, emocionados y dándonos un abrazo".

Uno de los dibujos que más realiza son ave fénix, por todo el significado que hay detrás de esta figura. "Es el resurgir de las cenizas de uno mismo después de la tragedia vivida", explica en Herrera en COPE Valencia, Julián, quien además cree que estos tatuajes están ayudando a los vecinos a sobreponerse y a seguir adelante.

El clamor por la justicia y la memoria

Este fenómeno de resiliencia personal ha roto barreras de edad, con clientes de hasta 82 años que se tatúan por primera vez. Para muchos, como asegura Julián, la tragedia "ha sido el detonante para tatuarse".

Este proceso de duelo coincide con la reivindicación colectiva que se vivió el pasado fin de semana en una manifestación masiva en Valencia. Entre los asistentes estaba Toñi, que perdió a su marido y a su hija de 24 años, quien clamó por responsabilidades políticas: "Es inaceptable que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo, cuando más del 80 por 100 de su pueblo valenciano no lo quiere".