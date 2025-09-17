La humillación pública de una vecina de Valencia hacia otro tras encontrar lo que le ha dejado en casa

'Aquí no hay quien viva' o 'La Que se Avecina'. Realmente no hace falta decir mucho más porque, con esos títulos, sabes que se trata de dos series icónicas de nuestra televisión. Más allá de si te gustaba este o aquel personaje, o si había un capítulo en particular que lo tengas como preferido, ambas tratan una realidad española: los líos entre los vecinos.

Sí, esos en los que siempre había alguna trifulca y terminaba por resolverse, evidenciando que la convivencia, en muchas ocasiones, no es fácil. Y si nos gustaba tantísimo esa serie es por una razón: a nosotros también nos pasa.

Nos vemos totalmente identificados porque, en nuestros edificios, esas juntas de vecinos se hacían interminables y a veces acababan a gritos. Eso no significa, por supuesto, que siempre haya peleas en el vecindario y que nuestro destino sea llevarnos mal con nuestros vecinos.

Alamy Stock Photo Comunidad de vecinos

Pero si te ha pasado, seguro que no solo te sientes identificado con esas series, sino que también lo haces con una cuenta en redes sociales: @LiosDeVecinos. Si le echas un ojo,puede que hasta aparezcas.

Porque sí, ellos se dedican a recoger las diferentes anécdotas que surgen en las comunidades de vecinos e, incluso, lo hace con material gráfico. Por cierto, lo hace con muchísimo humor y con respeto, y muchas de esas historias, por cierto, tienen su parte divertida.

Lo que pasa en una comunidad de Valencia

A veces convivir puerta con puerta puede convertirse en el argumento de una película de terror. No soportas a tus vecinos porque se pasan el día haciendo ruido, apenas te saludan y es difícil mantener una relación educada.

Por eso, hay ocasiones en las que las cosas se salen de control y acabas explotando. Y si no nos crees, pregúntaselo a esta vecina de Valencia. Resulta que, harta de la convivencia con sus vecinos, decidió hacer algo público.

Lo hizo a través de una nota en el rellano, una nota que ha recogido la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos. Ahí, decidió “humillar públicamente” a su vecino contando lo que había pasado.

“El otro día aterrizó en la terraza de nuestra casa un aloe vera con su maceta y su platito” comenzaba diciendo. “Puede pasar a recogerla cuando quiera, no ocurra lo mismo que con ciertos gusanos de seda, que tras estrellarse en la galería y morir de forma muy trágica, nadie los reclamó ni dio señales de ningún tipo”.

“Estamos a vuestra disposición para devolveros vuestra plantita” acababa diciendo. Al menos así, se entendía, podían imbuir que la planta estaba sana y salva.

Lo que critica de los españoles que enciende las redes

Mudarse de ciudad para encontrar trabajo suele ser, casi siempre, complicado. A veces no es solo mudarse de ciudad, sino también de país. Es ahí donde te das cuenta de que haces un cambio de vida brutal y que, en tiempo récord, debes acostumbrarte a un nuevo país, costumbres, y modo de vida.

En definitiva, ir a un país de nuevas no suele ser un proceso sencillo. Por eso mismo, son muchos los que se mudan y deciden abrirse un canal en sus redes sociales, para documentar, poco a poco, las vivencias en su nueva casa.

Es el caso de Delfina, una joven argentina que acaba de mudarse a Madrid y que, a través de su canal, va contando cómo lo vive. Sin embargo, en uno de sus vídeos ha terminado patinando, al criticar un estereotipo de los españoles.

Alamy Stock Photo Barrio de Urgel de Madrid

Resulta que ella paseaba por el Barrio Salamanca y, ahí, declaró que, aunque le parecía un barrio bonito, jamás se le ocurriría vivir ahí. “Viviría acá si tuviera que criar hijos, como una mujer mayor, una mamá” empezaba diciendo.

“Siento que la gente acá es muy 'juzgona', la gente está súper bien vestida pero a mí ese look pijo no me gusta. Necesito un poco más de barro. Los hombres muy guapos, pero los necesito un poco más arriba” acababa diciendo.