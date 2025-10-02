Va a por su coche en un parking de Valencia, ve que han aparcado muy cerca y toma esta decisión para vengarse: muy aplaudida

Es probable que, en algún momento, hayas oído hablar o incluso hayas visto dos de las series más representativas de España: Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Estas comedias se convirtieron (en su día, pero a día de hoy siguen siendo) en verdaderos referentes que dejaron huella en toda una generación española.

Ambas producciones capturan, con una grande dosis de humor, una realidad que muchos conocen de cerca: las aventuras de vivir en una comunidad de vecinos. No estamos diciendo que compartir vecindario sea siempre un caos ni que los conflictos sean lo habitual, pero seamos honestos, las tensiones entre vecinos son algo frecuente, y, en algún momento, hay que enfrentarlas y resolverlas.

Alamy Stock Photo Piscina de una comunidad de vecinos

Desde el clásico goteo del tendedero del piso de arriba que estropea tu ropa recién limpia, hasta el repartidor que se confunde de puerta justo cuando menos lo necesitas, sin olvidar esos malentendidos tan absurdos como divertidos que terminan siendo el tema central de la siguiente junta de vecinos. Todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por situaciones parecidas. Y si no, al tiempo, que siempre acaban pasando.

Y ojo, porque si no lo resuelves a tiempo, tu historia podría acabar en redes sociales publicada por un vecino que quiere venganza.

Historia surrealista en un parking de Valencia

Convivir con vecinos, te lo hemos explicado, no es tarea fácil. Y no solo porque surjan rencillas entre vecinos, es que a veces sientes que vives puerta con puerta en constante tensión. Lamentamos decirte, además, que esas peleas trascienden y pueden llegar a otras dependencias del edificio.

Por ejemplo, al garaje de tu edificio. Si a veces es difícil vivir en esa puerta con puerta, aparcar puede llegar a ser otro delirio. Porque sí, el vecino no aparca bien o, como no tengas plazas asignadas, pueden aparcar en el sitio donde normalmente estacionas tú.

Por no mencionar el momento en el que alguien aparca demasiado pegado a tu coche. Tanto, que tienes serias dificultades para entrar al coche cuando quieres cogerlo, y puede suponer un choque que te deje el vehículo dañado.

Esto es exactamente lo que ha pasado en un aparcamiento de Valencia donde dos vecinos han tenido un encontronazo. Un encontronazo, eso sí, en diferido. Y es que uno de ellos, el afectado, decidió vengarse.

Cuando llegó a su coche se dio cuenta de que el coche de al lado había aparcado demasiado pegado al suyo y, a pesar de que tenía espacio, decidió dejarlo estacionado ahí, todavía más cerca del coche que había aparcado mal.

Una dulce venganza que muchos aplaudían en redes sociales y que causa furor.

Venganza en un parking de Valencia

Esta historia que recogía @LiosDeVecinos tenía lugar en Valencia, en Burjassot concretamente. Todo ocurría dentro de un parking de vecinos, y era a causa de un conductor.

Al menos, así se lo contaba uno de los vecinos a esta cuenta de las redes sociales. “Un vecino siempre aparca en una zona de paso del garaje molestando a los demás” empezaba escribiendo en su mensaje.

Así pues, le enviaba unas cuantas fotos pues, después de haber pasado unas cuantas veces y no dejar circular al resto de conductores, decidieron vengarse de este coche y el conductor.

Alamy Stock Photo Parking en Valencia

No se les ocurrió otra cosa que dejar una nota en el parabrisas con una foto de un gato, en donde se podía leer “hasta este gato aparca mejor que tú, deja de molestar con el coche”.

Pero la cosa no acabó ahí, porque decidieron ir un paso más allá y llenarle el coche de pegatinas. Como decía el vecino, han dejado el coche “fino”, y eso será complicado para el dueño del vehículo para quitarlas.

Eso daba una idea para otros conductores, que contaban que hay ciertas pegatinas especiales para este tipo de “venganzas”.