Va a limpiar a un edificio del barrio de Hortaleza, en Madrid, y lo que le roba un vecino le deja sin palabras: inesperado

"Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina": el reflejo más cómico de la vida en comunidad. Ya sabes, esas dos series que se han convertido en auténticos referentes del humor en la televisión española, marcando a toda una generación.

Incluso hoy, décadas después de su estreno, siguen estando muy presentes en el imaginario colectivo. ¿Quién no ha visto al menos un capítulo? Quizá, incluso, tú seas uno de sus fans más acérrimos.

Ambas producciones destacan por retratar con ironía y mucho ingenio una realidad cotidiana para millones de personas: los enredos, malentendidos y desafíos de vivir en un edificio compartido con otros vecinos. Vamos, la experiencia habitual de muchos españoles, aunque muchos no lo queramos admitir.

Y no es que convivir en comunidad sea una fuente constante de conflictos (aunque a veces no puedas huir de ellos), pero es cierto que los roces vecinales forman parte del día a día y, más tarde o más temprano, hay que saber gestionarlos.

Alamy Stock Photo Edificio de una comunidad de vecinos

Desde la clásica gotera del piso de arriba que arruina tu ropa tendida, hasta ese repartidor que nunca acierta con el timbre, pasando por los eternos debates en las juntas de vecinos que parece que se eternizan. Todo puede convertirse en una situación digna de comedia... O de drama, según se mire.

Tanto es así, que existe una cuenta en X (antes Twitter), llamada @LiosDeVecinos, dedicada a recopilar las anécdotas más surrealistas y divertidas que ocurren en comunidades de vecinos de toda España. Así que ya sabes: mucho cuidado, porque tu historia podría ser la próxima en aparecer.

Un robo en un barrio de Hortaleza

Claro, si tú lo piensas, ¿qué es lo peor que puede pasarte cuando te metes a vivir en un vecindario nuevo? Puede que te cueste integrarte con los vecinos, o que de vez en cuando te toque vivir alguna rencilla con alguno de ellos. Sin embargo, nunca esperes que tu seguridad esté comprometida.

Y es que a veces, como en otras tantas viviendas, puede haber algún que otro robo. Por eso mismo, cuando entramos a una nueva casa, procuramos instalar medidas de seguridad para evitar que entren ladrones.

Pero a veces esos robos se dan en el propio rellano, y hay que tener especial cuidado. Pero, ¿qué pasa si quien nos roba es uno de nuestros vecinos? Esto ha pasado en un edificio del barrio de Hortaleza, en Madrid.

Resulta que los vecinos tuvieron que verse obligados a colgar una nota en el rellano avisando que uno de los propios vecinos había robado algo. Y no solo lo hacía en el edificio, sino que se lo hacía al personal de limpieza.

Lo que robaba, la verdad, era surrealista. “Le han desaparecido a la persona que realiza la limpieza: un limpiacristales, una bayeta, una mopa de polvo, entre otras cosas, mientras realiza la limpieza del edificio. Se ruega no robar el material de limpieza” rezaba la nota.

Claro, algo que nadie espera nunca que roben, porque son productos que fácilmente se consiguen en un supermercado.

La práctica agresiva y silenciosa de una comunidad de Ciudad Real

Esto que te contamos ha ocurrido en Ciudad Real, concretamente, en una comunidad de vecinos. Resulta que, como contaba la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos, uno de los vecinos del edificio tiene unas prácticas un tanto agresivas con el resto.

Esto ya, de por sí, es algo sancionable, pero el problema es que los propios vecinos no se daban cuenta, porque, entre otras cosas, era muy silencioso. De hecho, fue la propia Policía Nacional la que se enteró y avisó al presidente de la comunidad.

Él mismo fue el que lo comunicó en una nota que puso en el rellano de la comunidad, evidenciando que uno de ellos había traspasado cualquier norma.

Alamy Stock Photo Ciudad Real

“Se ha recibido el aviso por parte de la Policía Nacional de que algún vecino está disparando con una escopeta de plomos desde las terrazas del edificio” empezaba diciendo la nota.

“Se recuerda que este tipo de acciones están completamente prohibidas y deben cesar de manera inmediata” escribían en la nota.

Sin duda, una práctica que no debería realizarse en ningún caso, sobre todo, por su peligrosidad.