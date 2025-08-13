Aparca en una zona de paso en un parking de Valencia y la venganza de los vecinos da una idea a los conductores

Seguro que alguna vez has escuchado hablar, sino visto, de dos series icónicas de España: 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Son dos comedias emblemáticas que marcaron a toda una generación en España.

Ambas series retratan con mucho humor una realidad que muchos conocen de cerca en su edificio: los enredos de la convivencia en una comunidad de vecinos.

No queremos decir que siempre vivir puerta con puerta sea un drama, ni que los conflictos estén a la orden del día, pero seamos sinceros, los roces entre vecinos son bastante comunes, y tarde o temprano, hay que afrontarlos y solucionarlos.

Comunidad de vecinos en Madrid, imagen de archivo

Desde el clásico goteo del tendedero del piso de arriba que arruina toda tu colada, pasando por el repartidor que se equivoca de puerta justo en el peor momento, hasta malentendidos tan absurdos como hilarantes que terminan siendo el tema estrella de la próxima junta de vecinos. Todos, en mayor o menor medida, hemos vivido algo así.

Y si no se solucionan a tiempo, cuidado, porque tu historia puede acabar en @LiosDeVecinos. Esta popular cuenta en X (antes Twitter) se dedica a compartir las historias más surrealistas que ocurren en comunidades de vecinos por toda España.

Venganza en un parking de Valencia

Esta historia que recogía @LiosDeVecinos tenía lugar en Valencia, en Burjassot concretamente. Todo ocurría dentro de un parking de vecinos, y era a causa de un conductor.

Al menos, así se lo contaba uno de los vecinos a esta cuenta de las redes sociales. “Un vecino siempre aparca en una zona de paso del garaje molestando a los demás” empezaba escribiendo en su mensaje.

Así pues, le enviaba unas cuantas fotos pues, después de haber pasado unas cuantas veces y no dejar circular al resto de conductores, decidieron vengarse de este coche y el conductor.

No se les ocurrió otra cosa que dejar una nota en el parabrisas con una foto de un gato, en donde se podía leer “hasta este gato aparca mejor que tú, deja de molestar con el coche”.

Pero la cosa no acabó ahí, porque decidieron ir un paso más allá y llenarle el coche de pegatinas. Como decía el vecino, han dejado el coche “fino”, y eso será complicado para el dueño del vehículo para quitarlas.

Eso daba una idea para otros conductores, que contaban que hay ciertas pegatinas especiales para este tipo de “venganzas”.

Un portal de Valladolid y una recomendación inusual

A veces los vecinos que te tocan no son, ni de lejos, los más simpáticos del mundo. A la vista está que no tienes por qué hacer amigos en tu comunidad, y que lo único para los que estás ahí es para vivir, pero, es verdad, tampoco buscas conflictos.

Sin embargo, a veces el conflicto sí que te llega a ti, y pasas un mal rato por algo que te hace o te dice un vecino. Muchas veces esto pasa a la cara pero, en otras ocasiones, lo hacen a través de mensajes en diferido.

Esto ha ocurrido en un edificio en Valladolid, donde un vecino ha abroncado a otro y lo ha hecho con una no tan sutil recomendación. Y se la ha hecho a través de una nota que ha dejado en su rellano.

Alamy Stock Photo Comunidad de vecinos en Valladolid

Todo esto porque el vecino en cuestión no suele recoger la caca de su perro cuando se hace en los alrededores de la comunidad de vecinos.

Así rezaba la recomendación. “Clases de yoga gratis. ¿Quieres aprender yoga? Empieza ya. Agáchate y recoge la caca de tu perro. Esta es la posición del hombre civilizado”.