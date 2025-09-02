El verano saca a la luz cómo está el bolsillo de los españoles: "Bastante menos dinero para gastar"

No hemos despedido el verano pero sí las vacaciones y es hora de empezar a hacer balance de lo que nos ha deparado. Ha habido mayor presencia de turismo en julio, es lo que se ha percibido, que en agosto pero además, a diferencia de otros años, no siempre las terrazas han estado llenas y la sensación es que la gente ha tenido menos dinero para gastar como consecuencia del alza de los precios, lo que da muestra de cuál es la situación real de los bolsillos de los españoles.

Un ejemplo es la localidad castellonense de Oropesa del Mar que cuenta con gran afluencia de turistas nacionales. Desde el restaurante Kiwu, Lino Sanchis, detalla el incremento de visitantes pero también los problemas en el dinero.

"Por Oropesa ha habido bastante más gente que el año pasado y el anterior, pero lo que sí hemos notado es que la gente tiene menos dinero para gastar y pondría el calificativo de bastante menos", lo que muestra que la economía castellonense no va como una moto o un cohete, como ha defendido en los últimos meses el presidente del Gobierno.

Crecen las visitas a la capital de la provincia

Otra muestra es que los que más gastan y consumen no son españoles. Un verano en el que también se ve más gente en Castellón de la Plana. Los jóvenes ya no pueden optar a segundas residencias como sus padres o abuelos y eso hace que la ciudad incremente su población y deje de estar desierta, pero también recibe a personas llegadas de fuera que, además, a diferencia de los españoles, lo hacen con el bolsillo lleno.

Explica el propio Lino Sanchis, en este caso por cómo se ha desarrollado el verano en un espacio como es la terraza del restaurante del Casino Antiguo, en pleno corazón de la capital castellonense.

"Aquí en Castellón se está notando que Castellón en verano existe. Cada año se incrementa el turismo, aunque es verdad que hemos perdido turismo ruso, japonés, chino... que hace unos años venía más".

Sanchis detalla, por el contrario, que "estamos teniendo turismo rumano de cierto nivel económico, por no decir de un poder adquisitivo alto, así como francés, alemán, belga..." que ayudan al desarrollo económico de la ciudad durante los meses estivales, un periodo en el que hasta hace pocos años prácticamente se daba por perdido en muchos sectores.