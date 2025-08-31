Septiembre llega con una gran novedad en el aeropuerto de Castellón: el aparcamiento será de pago

Ya vamos a dar la bienvenida a septiembre y este es el mes en el que está previsto que el aeropuerto de Castellón deje de tener aparcamiento gratuito y este pase a ser de pago, aunque será algo simbólico.

Con ello lo que se pretende es cortar el abuso del que hacen algunas personas dejando días o semanas sus vehículos en este lugar y poder dar atención al incremento de pasajeros que hay.

Justo Vellón es el director general del aeropuerto y asegura a COPE que "los motivos no son recaudatorios; es por un tema de crecimiento" de la instalación que al finalizar julio había sido utilizada por 176.779 pasajeros, lo que hace que en agosto vaya a superarse ya la cifra de 200.000 acercándose a los 300.000 que se tiene como objetivo para este año 2025.

"En 2024 hicimos una ampliación del parking y nos estamos dando cuenta que necesitamos hacer algo porque nos vamos a quedar otra vez sin parking" y que continúe habiendo plazas y ofertas para cubrir las necesidades de los usuarios del recinto aeroportuario castellonense.

La sociedad pública propietaria del aeropuerto, Aerocas, ya ejecutó el año pasado una reforma del aparcamiento que posibilitó ampliar un 40 % su capacidad hasta alcanzar las 500 plazas. Además, acometió su automatización, con la instalación del equipamiento necesario para el control de entradas y salidas, además de los elementos físicos de seguridad.

Los motivos

Los objetivos por los que se introduce el cobro por estacionar son "mejorar las prestaciones del aparcamiento con nuevos servicios y nuevas infraestructuras, tanto en seguridad como en gestión y hacer un uso mucho más eficiente y un uso más racional".

Ello contribuirá a que "mejoraremos la rotación del parking que nos evitará tener que invertir en ampliar y, sobre todo, para aquel que hace un uso racional del parking, tenga un mejor servicio".

El coste

Justo Vellón confirma que las tarifas serán "gratuita la primera media hora y luego serán 6 euros al día. Es muy poco dinero", señala.

Según el aeropuerto, "son precios competitivos, inferiores a la media de mercado. Su implantación favorecerá un uso racional del aparcamiento, una rotación adecuada de vehículos y un uso más eficiente de las plazas disponibles".