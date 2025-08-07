COPE
Podcasts
Castellón
Castellón

El aeropuerto de Castellón bate récord de pasajeros

Julio ha sido el mes con mayor número de pasajeros que han utilizado el aeropuerto de Castellón

Aeropuerto de Castellón

Aeropuerto de Castellón

Quique Rodríguez

Castellón - Publicado el

1 min lectura

El aeropuerto de Castellón ha contabilizado en el mes de julio un total de 41.433 pasajeros, el mejor registro mensual en la trayectoria de la instalación, que ha superado por primera vez los 40.000 pasajeros en un mes. 

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha manifestado que las cifras del mes pasado “evidencian la buena marcha de la campaña estival, en la que el aeropuerto opera el mayor número de rutas y vuelos regulares de su historia”.

 

Justo Vellón ha destacado el hito que supone rebasar la barrera de los 40.000 pasajeros en un mes y ha recordado el objetivo anual de alcanzar por primera vez los 300.000 usuarios. Los 41.433 pasajeros de julio mejoran en un 14 % la cifra del mismo mes de 2024. 

En el acumulado de los siete primeros meses, se contabilizan 176.779 pasajeros, un 11,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. 

Rutas

El aeropuerto de Castellón opera este verano 14 rutas regulares, cuatro más que en la campaña estival de 2024. Las líneas vigentes conectan con Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Oporto, Bucarest, Madrid, Asturias, Bilbao, Budapest, Cracovia, Cluj y Palma de Mallorca.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CASTELLÓN

COPE CASTELLÓN

En Directo COPE MÁS CASTELLÓN

COPE MÁS CASTELLÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 07 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking