Na Violant d’Hongria vive la Magdalena más especial de los Cavallers de la Conquesta

Esta Magdalena está siendo más que especial para la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, que celebra su 75º aniversario. En este contexto, su máxima representante, Na Violant d’Hongria, Victoria, y el prohom de la Germandat han compartido sus vivencias en el programa Mediodía COPE Más Castellón desde la casa prioral. Han destacado la emoción de unas fiestas que, para la joven, están siendo inolvidables y que están viviendo con la comodidad de los vehículos Lexus que los desplazan durante toda la semana.

Un 75º aniversario hasta 2026

El prohom de los Cavallers ha explicado que la conmemoración va más allá de la semana grande. Tras el acto institucional del 15 de enero donde se constituyó la Germandat, los actos se alargarán hasta diciembre de 2026. Entre las actividades previstas se encuentran la recuperación del "Ball de la Dama", que será "actualizado a las jóvenes de ahora", una exposición de trajes de Na Violant y conciertos. Además, se ha presentado la Crónica dels Cavallers, una edición especial por el aniversario que repasa la historia de la hermandad.

Un Pregó bajo la lluvia para el recuerdo

Uno de los momentos más comentados de la semana fue el Pregó del pasado sábado, que estuvo marcado por la intensa lluvia. A pesar de que los trajes acabaron "chorreando", Na Violant, Victoria, lo valora de forma muy positiva. "Fue triste en ese momento, pero al final fue tan bonito que la gente se volcó tanto, que había mucha gente, incluso cuando estaba lloviendo, que la verdad que lo recuerdo con mucho cariño", ha confesado en los micrófonos de COPE.

Lo recuerdo con muchísimo cariño y me pareció un día precioso" Victoria Arcos Na Violant 2026

La decisión de desfilar pese al mal tiempo no fue fácil, pero la determinación de Na Violant y sus Dones de Companyia fue total. El prohom de la Germandat ha relatado con orgullo la respuesta de las jóvenes ante la posibilidad de retirarse: "se me giran todas y dicen: ‘Donde va la Hermandad, vamos nosotras’". Este gesto, según el prohom, demuestra el compromiso de las representantes, de las que ha dicho estar "superorgullosísimo".

Las vivencias de una reina

Para Victoria, la semana "se ha pasado volando" y está convencida de que la recordará "toda la vida". "Estoy muy feliz de poder haber sido Violant", ha asegurado. Hoy es el último día que vestirá el traje de época medieval, antes de lucir el de castellonera para actos como la Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó. Sobre el vestido histórico, ha comentado que pensaba "que iba a ser más incómodo, pero no ha sido tan tan incómodo, un poco la cola que lleva, porque me la piso todo el rato".