Sequiol desvela las claves de su Gaiata: así se vive revalidar el primer premio de las Fiestas de la Magdalena

La Gaiata 15 Sequiol celebra en COPE ser el mejor monumento de las Fiestas de la Magdalena 2026

La Gaiata 15, Sequiol, ha vuelto a hacer historia en las Fiestas de la Magdalena al revalidar el título de mejor Gaiata de 2026. Sus representantes, la presidenta Elisabeth Breva y las madrinas María Collados y Vega Peraire, han compartido en los micrófonos de COPE Castellón la mezcla de alegría y emoción que ha supuesto recibir de nuevo el máximo galardón. Un triunfo que celebran con especial intensidad tras unos días agridulces.

Un triunfo cargado de emoción

El momento del anuncio del veredicto fue "un momento muy emotivo", según ha relatado Elisabeth Breva. La presidenta de Sequiol ha recordado la figura de Jorge Martí, ex presidente de la comisión recientemente fallecido, lo que añadió una capa de profunda emotividad a la celebración del premio.

Alzarse como mejor monumento festero de la capital de la Plana fue recibido con un grito unánime de alegría por parte de toda la comisión.

La Gaiata 15 Sequiol celebra en COPE ser el mejor monumento de las Fiestas de la Magdalena 2026

Por su parte, María Collados y Vega Peraire han expresado su felicidad, destacando que es un honor recibir este reconocimiento. "La verdad que estamos muy contentas y muy ilusionadas, porque es un privilegio poder ganar el premio", ha confesado visiblemente emocionada.

Es un privilegio poder ganar el premio" María y Vega Madrinas de la Gaiata 15 Sequiol

El secreto está en el detalle

El monumento de Sequiol no solo ha convencido al jurado, sino también al público. Breva ha confirmado la gran afluencia de visitantes que se han acercado a admirar la Gaiata y a felicitar a la comisión. "Vienen a buscarnos, darnos la enhorabuena, comentarnos cosas del monumento", ha señalado sobre la gran repercusión que ha tenido su obra.

La presidenta de la Gaiata 15 Sequiol, Elisabeth Breva y las madrinas María Collados y Vega Peraire, en el especial Magdalena de la Cadena COPE

El éxito de la Gaiata 15 reside en un trabajo minucioso y lleno de significado. Elisabeth Breva ha explicado la complejidad del monumento, que representa los eventos más importantes de la fiesta. "Intentamos acabar la Gaiata con mucha dignidad, con mucho detalle y que todo tuviera un conjunto: madera, vidrieras, luz, estructura... ahí hay mucho trabajo", ha detallado la presidenta.

Tiene que ser la ganadora" María y Vega Madrinas de la Gaiata 15 Sequiol

María y Vega han confesado que tuvieron un presentimiento desde el primer momento. Tras verla completamente montada antes de empezar las Fiestas de la Magdalena, tuvo una certeza: "Me gusta, tiene que ser la ganadora, eso seguro". Su convicción se basaba en la impresionante atención al detalle, especialmente en elementos como las vidrieras, que no dudó en estudiar dando "muchas vueltas a la gaiata".

Una obra para el recuerdo

El éxito de la comisión se completa con el tercer premio en la categoría infantil, un logro que también han celebrado con gran alegría.

Para todos aquellos que deseen admirar la gaiata ganadora, esta permanecerá expuesta junto al resto de monumentos. Además, en El Menador se puede visitar la exposición del 23º concurso de maquetas, una oportunidad para seguir disfrutando del arte gaiatero. Con fuerzas renovadas, Sequiol encara la recta final de las fiestas con el orgullo de haber conquistado, un año más, el corazón de Castellón de la Plana.

FAROLA-RAVALET

En el apartado infantil, la gaiata 6, Farola-Ravalet, ha sido distinguida con el primer premio, consolidando así una destacada participación también en esta categoría. El segundo premio ha sido para la gaiata 13, Sensal, mientras que la gaiata 15, Sequiol, ha completado el podio con el tercer puesto.