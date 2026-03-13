La devoción a la Mare de Déu del Lledó desborda Castellón con su gran ofrenda floral

Castellón de la Plana se vuelca en la ofrenda a la Mare de Déu del Lledó y lo celebramos con un programa especial en COPE

En la víspera de uno de los actos más significativos de las Fiestas de la Magdalena, la ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó, la ciudad de Castellón ya respira un ambiente de fervor y emoción. Desde la casa prioral de la Basílica del Lledó, en un programa especial de Herrera en COPE, se han desvelado los detalles y sentires de esta jornada. El prior de la basílica, Joaquín Guillamón; el presidente de la Real Cofradía de Lledó, José Manuel Bou; y la presidenta de la Junta de Camareres, Isabel Benedito, han compartido la trastienda de una tradición que une a toda la ciudad.

El fervor popular no deja de crecer. Joaquín Guillamón ha destacado que el goteo de fieles es continuo, con gente que "se queda un buen rato para su plegaria". José Manuel Bou, por su parte, ha descrito la emoción que se vive en el interior de la basílica: "Ves las caritas y reflejan esa devoción y ese amor a la Mare de Déu". Según ha relatado, es un momento en el que "hay quien reza, quien llora y quien se emociona, pero la verdad es que vale la pena estar ahí mirando", lo que demuestra, a su juicio, la "devoción y fe a la Mare de Déu".

El ritual íntimo del cambio de manto

Uno de los momentos más especiales y desconocidos es el cambio de manto de la Virgen. Isabel Benedito ha explicado que es "un acto muy íntimo, de mucho respeto y muy silencioso". Para esta ofrenda, la Virgen lucirá el manto verde de los reyes, la capoteta y los manguitos de la reina, además de la banda que la acredita como reina de Castellón. Como ha expresado Benedito, en este día tan señalado, "ella está con los brazos abiertos, esperando" a todos los castellonenses que acuden a verla.

Ella está con los brazos abiertos, esperando" Isabel Benedito Presidenta de la Junta de Camareres

Durante la ceremonia, cada camarera se encarga de una prenda o una joya, en un proceso meticuloso que culmina con la colocación de la corona. La Virgen posee un extenso ajuar compuesto por numerosos mantos y joyas, la mayoría de las cuales son donaciones de fieles que desean que "algo suyo propio lo lleve la Virgen", según han detallado los responsables de la cofradía.

Un museo para el ajuar de la Lledonera

Precisamente la gran cantidad de piezas del ajuar ha avivado la necesidad de crear un espacio para su exposición. El prior Joaquín Guillamón ha lamentado la falta de un museo, una idea que ha calificado de necesaria "para que todos estos tesoros de la Mare de Déu estén a la vista y se puedan ver". La propuesta es desarrollar un centro de interpretación que explique el significado de cada pieza y la historia de devoción que hay detrás, una demanda recurrente entre los visitantes, como una reciente excursión de Barcelona que preguntaba por el museo.

Nuevas normas y próximas efemérides

Para mejorar la fluidez del acto, este año se ha tomado una decisión organizativa importante. Según ha confirmado el prior, de acuerdo con la cofradía, se prohibirá hacer fotos personales con el móvil durante la ofrenda para evitar retrasos. En su lugar, habrá un fotógrafo oficial que tomará las imágenes y las distribuirá gratuitamente, una medida que busca agilizar el paso de los miles de devotos sin entorpecer el ritmo de la ceremonia.

Cada día es importante y cada día la Mare de Déu nos espera en su casa" Joaquín Guillamón Prior de Lledó

Finalmente, Joaquín Guillamón ha querido recordar que la devoción no se limita a las fiestas. "Cada día es importante y cada día la Mare de Déu nos espera en su casa", ha afirmado, invitando a mantener vivo el fervor durante todo el año. Además, ha anunciado dos próximas efemérides que se celebrarán de manera "sencilla y humilde": el aniversario de la consagración de la basílica el 26 de marzo y los 206 años de la bendición de la ermita el 16 de septiembre.