GASTROCOPE CASTELLÓN | 12 MAR 2026

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con Vicente Moliner desde COSDA.

Castellón - Publicado el

