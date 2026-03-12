El talento joven de la moda navarra se sube a la pasarela del Navarra Arena

El Fashion Creative es el desfile de moda en el que los alumnos de todos los cursos de Diseño de Moda de Creanavarra muestran sus diseños y colecciones en la pasarela.

El Navarra Arena acoge este viernes, 13 de marzo, a las 19:00 horas, la quinta edición de la Fashion Creative, un evento impulsado por Crea Navarra que se ha consolidado en el calendario de la moda pamplonesa. En el desfile, los alumnos del grado de Diseño presentarán sus creaciones, fruto de meses de trabajo, en un entorno profesional.

Un escaparate para el talento local

Joseba Huarte , profesor del centro, explica que "el principal objetivo es mostrar el talento de los alumnos y el talento que hay en Navarra". La iniciativa busca reivindicar el potencial creativo fuera de las grandes capitales, porque, como afirma Huarte, "también hay mucho talento en ciudades algo más pequeñas, como Pamplona", y el desfile quiere ser una plataforma para los diseñadores emergentes que se forman en sus aulas.

El principal objetivo es mostrar el talento de los alumnos y el talento que hay en Navarra" Joseba Huarte

También hay mucho talento en ciudades algo más pequeñas, como Pamplona" Joseba Huarte

El evento ha crecido en envergadura desde sus inicios. Este año, el desfile cuenta con la sala pasarela del Navarra Arena, "que hace que todos los diseños luzcan mucho más", y con la colaboración de artistas como Jaione Medina. Además, tendrá como madrina a Amaia Artieda, diseñadora de moda nupcial y referente en la comunidad.

De la sostenibilidad al rococó

Sobre la pasarela se verán unos 60 diseños de alumnos, además de la colección de la madrina. Las propuestas, desarrolladas en cuatro meses, son muy diversas y muestran la evolución de los estudiantes: incluyen desde colecciones basadas en la sostenibilidad y el upcycling (primer curso) hasta otras inspiradas en el rococó francés (segundo curso), pasando por creaciones vanguardistas con cemento (tercer curso) y los primeros avances de los trabajos finales.

Para los estudiantes, la experiencia de presentar en un espacio como el Navarra Arena "les da vértigo", según Huarte, quien les anima a creer en su trabajo. El profesor confiesa que los propios alumnos le sorprenden con ideas supervanguardistas y destaca la importancia de que el equipo docente se implique en el evento, ya sea presentando o ayudando en el backstage.

Acceso al evento

El acceso al desfile es con invitación y el aforo está prácticamente completo. Sin embargo, el evento podrá seguirse a través de las redes sociales de Crea Navarra. La escuela también ha anunciado una jornada de puertas abiertas para el próximo 28 de marzo, donde los interesados podrán conocer sus instalaciones y oferta formativa.